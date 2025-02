A vitória de volta de San Juan em Uconn significa que, depois de décadas de espera, os johnnies estão finalmente de volta

Storrs, Connecticut, a última coisa que St. John’s fez como equipe no início da noite de sexta -feira, pouco antes de fazer a viagem ao Gampel Pavilion, foi mais um vídeo.

Mas não da UConn.

Nem qualquer outro time de basquete.

Na verdade, não era um vídeo de nenhuma equipe.

Era a final masculina de 400 metros dos Jogos Olímpicos de 2024.

A placa de 400 metros é considerada a corrida de pista mais exaustiva de todas. Um anel de fogo completo ao redor da pista, a raça empurrando o corpo humano para seus limites físicos que funcionam do começo ao fim. Os corpos queimam como o ácido lático se acumula até o ponto de confiscar o músculo. É diferente de qualquer outra coisa no esporte, muito menos no atletismo. A luta animada de Quincy Hall no verão passado na noite de Paris se tornou instantaneamente uma das corridas mais emblemáticas da história olímpica devido à sua natureza visceral e final do cinema.

Rick Pitino queria mostrar à sua equipe a emocionante glória que veio de trás para lembrá -los de que sua temporada é uma corrida, mas também é um sprint e, como Hall, eles têm isso para vencer. Mesmo que não estejam no comando da perseguição agora, no início de fevereiro.

Ver o vídeo acabou sendo tão simbólico quanto profético.

Na sexta -feira, ele dobrou como as táticas motivacionais apropriadas para uma equipe de tempestade vermelha que estava no topo do Big East, mas enfrentando seu desafio mais difícil até agora: ele classificou a UConn na estrada, com o calouro da estrela avançado Liam McNeeley finalmente finalmente De volta depois de se perder mais de um mês com uma entorse de Atelo Alto.

Os Johnnies foram deixados para trás na corrida de sexta-feira, por assim dizer, um déficit de 26 a 12 e um gampel ensurdecedor sendo sua realidade oito minutos. Naquela época, parecia que estávamos a caminho de um resultado que colocaria o Big East para debate.

Então San Juan encontrou sua marcha e rapidamente inventou a terra nos Huskies.

“Não decolamos quando estamos deprimidos”, disse Pitino.

Depois de deixar os blocos, as 19 classes para a classificação Huskies foram rastreadas na lama. O número 12 de St. John’s (21-3) colocou outra obra-prima defensiva devastadora para vencer 68-62 e continuar seu melhor começo no Big East Play desde a temporada 1984-85.

Naquele ano, a SJU estava no final dos quatro. Suas últimas quatro finais, de fato.

O jogo foi selado com 10,1 segundos para o final, quando RJ Luis marcou os dois últimos de seus 21 pontos ao máximo de seu jogo depois que St. John’s colocou uma ruga em um jogo base fora dos limites que não mostraram toda a temporada.

Pitino adiou seu coordenador ofensivo, Bob Walsh, que chama todas as jogadas fora dos limites da SJU.

“É chamado de ‘embrulho’, disse Walsh à CBS Sports. “RJ afunda e depois se aconchega até a borda, e a maioria das pessoas o segue abaixo dos 5 homens logo na frente da bola. Então eles estão seguindo -os e nós (geralmente) simplesmente o excedemos até a borda.”

St. John’s teve três segundos no relógio de tiro, acima de dois, 12,1 segundos para o fim. Uma foto perdida é o resultado mais provável nesse cenário. Uma senhora poderia ter dado um time da UConn que terminou mais 10 no Glass One More Opportunity em um quadro e a oportunidade de amarrar ou vencer o jogo.

“Eu disse: ‘RJ, eles vão cair porque sabem o que está por vir”, continuou Walsh. “‘Eles vão esperar que você passe. Você vai apenas saltá -lo na esquina, 15 pés.

Tudo funcionou perfeitamente. Luis estava limpo da tela, as rugas se libertaram com muito espaço para capturar, reunir e se levantar.

Assobiar.

“RJ nunca teve uma chance que ele não gostou. Não havia dúvida em minha mente que faria o tiro. 100% ele faria o tiro”.

St. John’s liderou 66-62 e foi um envoltório.

Foi a última grande jogada a manter o UConn em Raya, chegando após um fluxo de cortes de papel que forçou os Huskies a sangrar e sofrer sua sétima derrota.

Ironicamente, foi uma das duas lindas obras de St. John’s na sexta-feira, o outro é um crossover devastador de Kadary Richmond em Uconn Big Tarris Reed para colocar 56-62 com 4:27 por ficar. Richmond usou uma tela para remover McNeeley da estrada, depois colocar Reed em um skate com um movimento de hesitação, mergulhar na tinta e foi da esquerda para a direita, sob o aro, para o mais belo cubo da noite.

Talvez seja isso que tornará essa equipe de St. John especial. Ele está ganhando jogos com ótimos gráficos, grãos e senso. Mas, às vezes, em cada jogo, Richmond, Luis ou Deivon Smith explodem um movimento que pode sair do lugar.

A equipe Pitino estava em pedra com Gampel que enlouqueceu, Uconn, por cerca de 20 minutos em tempo real para começar o jogo, parece muito com as duas últimas equipes que conquistaram títulos nacionais.

E agora, uma equipe da Johnnies que venceu 20 jogos durante a última temporada, tem 21 na primeira semana de fevereiro, desenhando o que o programa teve em uma temporada desde 2000-01.

A defesa, no entanto. Ele está fazendo isso de novo. Pitino está criando uma ameaça de enfrentar. Este grupo assumiu o tipo de identidade defensiva da coloração de ferro que algumas de suas melhores equipes em Kentucky e Louisville possuíam.

“Nós olhamos para a bola como comida. Estamos apenas tentando aceitá -la”, disse Luis.

Kadary Richmond ficou sem pontuação no primeiro tempo. Não importava. Terminou com 12 pontos, seis rebotes e seis assistências, ajudando a tempestade vermelha ao tipo de vitória que levará essa equipe a março.

Como resultado, o St. John’s está resultando em sua melhor temporada em pelo menos 25 anos e permanece no topo da Big East Mountain, em meados de fevereiro.

À luz desta vitória, os Johnnies são até o número 2 em defesa de posse em Kenpom. Eles implementaram uma imprensa judicial completa na noite de sexta -feira, pois não foram usados ​​até agora nesta temporada.

“Sentimos que eu poderia tirar as pernas do tiroteio, sentimos que ele poderia tirar um tempo do relógio”, disse Pitino.

Ele fez isso. St. John terminou o jogo superando o Connecticut 56-36.

“Eles são uma equipe única dessa maneira”, disse o técnico da UConn, Dan Hurley. “O que os tornou tão grandes no Big East Play é obviamente físico, uma das melhores defesas do país e uma equipe incrível de rebotes”.

A UConn estava acima de 1,80 pontos por posse nos primeiros oito minutos; Foi menor que 0,75 para o final de 32. Os Huskies foram induzidos a 22 perdas de bola que foram eliminadas de ter 25 em uma vitória em Marquette. É o mais em jogos consecutivos do programa desde que ele deu 48 contra Indiana e St. Peter’s em dezembro de 2019.

Só Ball teve os 13 pontos no primeiro tempo. É um dos melhores atiradores de três pontos do país e não conseguiu obter cuidados limpos após o intervalo.

“Eles têm cerca de 65 movimentos diferentes. Isso não é fácil de preparar”, disse Pitino.

Eles fizeram parecer mais fáceis do que era. Uma equipe da UConn com uma média de 19 assistências foi feita aos 11 anos.

“Não somos bons o suficiente para dominar pessoas desde o início”, disse Pitino.

Mas eles são bons o suficiente para reprimir no final. Pitino é famoso por suas práticas de alto desempenho, condicionando seus jogadores a nunca se cansar, mesmo nos jogos mais competitivos.

Você pode até dizer que às vezes eles parecem atletismo.

“O bom dessa equipe é que não damos nada como certo”, disse Pitino.

Nem devemos considerá -los como garantidos. Por um lado, não é de surpreender que Pitino tenha conseguido isso novamente, mas considere o quão compreensível seria se ele nunca atingisse essas alturas depois de aceitar um emprego de San Juan que caiu para muitos passos de seu prestígio nos anos 80 e 90s.

A seca acabou.

Pitino está novamente treinando uma equipe entre os 10 melhores e, se continuarem jogando dessa maneira, eles levarão o Big East pela primeira vez desde 1992.

A temporada não acabou, mas o retorno de St. John e uma das melhores histórias do basquete universitário.