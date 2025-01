A vitória dos Texans nos playoffs sobre os Chargers termina com um placar final nunca visto antes na história da NFL

2025 playoffs da NFL começou com uma explosão no sábado, quando o Houston Texans se recuperou de uma desvantagem inicial de 6-0 para destruir completamente o Los Angles Chargers em um jogo em que os dois times se combinaram para fazer NFL história com um resultado final nunca visto antes.

Faltando pouco menos de quatro minutos para o fim, os texanos decidiram apostar em quarto para 1 na linha de 17 jardas dos Chargers e Joe Mixon fez a aposta valer a pena quando correu a bola para marcar. Esse TD acabou sendo importante porque nos deu um placar: a final de 32 a 12 marcou a primeira vez na história da NFL que um jogo terminou com esse placar exato.

Como você pode ver acima, é a 1.091ª pontuação final única na história da NFL.

Indo para o quarto período, os texanos lideravam por 20-6 e pela forma como os dois ataques estavam jogando, não parecia que haveria uma explosão ofensiva no quarto período, mas os dois times acabaram combinando por 18 pontos . no período final.

Você sempre precisa que algumas coisas estranhas aconteçam para conseguir um escorigami e este jogo definitivamente teve um grande problema. Depois que um touchdown dos Chargers no quarto período reduziu a vantagem do Houston para 23-12, tudo o que eles tiveram que fazer foi marcar um ponto extra para fazer o jogo 23-13, mas é dos Chargers que estamos falando e nada é tão fácil. . O chute acabou bloqueado e os texanos acabaram devolvendo-o para a primeira conversão defensiva de dois pontos na história dos playoffs da NFL.

Essa jogada improvável fez o placar 25-12 e, a partir daí, os Texans adicionaram o touchdown tardio de Mixon para pegar o escorigami (acredite ou não, houve um placar de 25-12 na história da NFL, então se os Texans não conseguissem seu pouso tardio, não teria havido escorigami.)

Esta foi a primeira vez desde a temporada de 2020 que a NFL viu um escorigami nos playoffs. A última vez que isso aconteceu foi em janeiro de 2021, quando o Cleveland Browns derrotou o Pittsburgh Steelers por 48 a 37 na rodada wild card dos playoffs.

Da parte de Houston, este foi o primeiro Scorigami dos Texans desde a semana 9 da temporada de 2023, quando venceram o Tampa Bay Buccaneers por 39-37. Quanto aos Chargers, seu último escorigami antes de sábado também aconteceu na temporada passada, quando venceram o Las Vegas Raiders por 63-21 na semana 15.

Com sete escorigamis se aproximando do auge da rodada de wild card, agora há uma pequena chance de que a temporada de 2024 possa igualar a temporada de 2023, quando vimos nove escorigamis.