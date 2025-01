A vitória histórica da Carolina do Sul sobre Oklahoma, em números: Gamecocks dominam na vitória recorde entre os 15 primeiros

O número 2 da Carolina do Sul fez outra declaração enfática com uma vitória por 101-60 sobre o número 13, Oklahoma, no domingo. Essa margem de vitória de 41 pontos é a maior da história da escola contra um adversário classificado.

A Carolina do Sul melhorou para 18-1 na temporada, com sua única derrota contra a UCLA no final de novembro. A equipe de Dawn Staley cuidou de tudo graças ao seu elenco extenso que compartilha minutos e pontos todas as noites.

“Tenho muita confiança em todo o elenco”, disse Staley após o jogo. “Eles têm uma forma de jogar bem juntos. Preparam-se extremamente bem. Estão a encontrar o equilíbrio. Querem um ao outro jogar bem”.

A SEC é uma conferência difícil e Oklahoma foi o terceiro oponente consecutivo do AP Top 25 dos Gamecocks. A Carolina do Sul passou em todos os testes com louvor, e aqui estão alguns números impressionantes de sua vitória histórica sobre os Sooners.

4

5

Cinco Gamecocks alcançaram dois dígitos no domingo, liderados pelos 17 pontos da caloura Joyce Edwards em 8 de 10 arremessos. A estudante do segundo ano, MiLaysia Fulwiley, somou 15 pontos e sete assistências.

6

A Carolina do Sul teve apenas seis reviravoltas no domingo, metade da média dos Gamecocks nesta temporada. Esse volume de negócios total também foi nove a menos do que o registrado pelos Gamecocks na vitória sobre o Alabama na quinta-feira.

7

Os Gamecocks totalizaram sete vitórias contra adversários do Top 25 da AP nesta temporada. Cada uma dessas vitórias foi de dois dígitos.

10

Dez Gamecocks diferentes marcaram pelo menos três pontos contra o Oklahoma.

12

A Carolina do Sul venceu 12 jogos consecutivos por dois dígitos, a sequência mais longa da história do programa.

26

Os Gamecocks registraram um novo recorde da temporada com 26 assistências contra os Sooners. Raven Johnson e Fulwiley combinaram 15 deles.

41

A margem de vitória de 41 pontos dos Gamecocks é a maior da história da escola contra um adversário classificado. A alta anterior foi de 40 pontos contra o estado de Iowa no início desta temporada.

53

Esta foi a 53ª vitória consecutiva dos Gamecocks contra a concorrência da SEC, ampliando um recorde que já possuem.

O banco da Carolina do Sul marcou 53 pontos contra o Oklahoma. Os Gamecocks chegaram ao jogo de domingo com o banco com maior pontuação da Divisão I nesta temporada (42,2 pontos por jogo).

60

A defesa da Carolina do Sul manteve os Sooners com apenas 60 pontos, quase 30 pontos abaixo da média da temporada de 88,1 pontos por jogo.

68

A Carolina do Sul venceu 68 jogos consecutivos em casa, empatando a sétima seqüência mais longa da história da Divisão I.

101