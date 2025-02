‘A Way “: 25yo United Star si è messo a sposare PSV prima della scadenza del trasferimento

Malacia per andare in prestito a PSV





Manchester United Defender Tyrell Malacia Diventerà un membro di PSV Eindhoven in prestito prima che la finestra di trasferimento si chiuda stasera.



Il 25enne è un giocatore marginale per i Red Devils dal suo ritorno di un infortunio al ginocchio a lungo termine. Non ha impressionato le sue versioni e ora è permesso partire in prestito.

Benfica e Celtic erano precedentemente associati ai suoi servizi nella stella di trasferimento, ma la PSV alla fine ha guadagnato la gara per la sua firma.

Malacia è “in arrivo” a Eindhoven, secondo Voetbal International. È pronto a firmare il suo accordo di prestito a breve termine non appena subisce il suo medico.

I Red Devils non vedono Malacia come parte dei loro piani per il futuro. Dovrebbero punire la sua vendita alla fine della campagna.

Il club ha già una sostituzione in Patrick Dorga da Lecce. Poteva fare il suo debutto contro Leicester City nel quarto round della Coppa d’Inghilterra.