A WWE anunciará um anúncio sério sobre Roman Reigns: "Linha sanguínea …"

Paul Heyman apareceu na noite de segunda -feira desta semana para revelar que Roman Reigns será a capa da capa do jogo WWE 2K25. A segunda capa do jogo – que mostrou a edição de “Bloodline” – consistindo de várias estrelas da facção, incluindo Roman Reigns, The Usos, Sami Zayn, Paul Heyman, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga e Tonga Loa. A WWE 2K25 será lançada em 14 de março de 2025. De pré -venda a partir de 28 de janeiro de 2025. Os fãs podem escolher entre “Bloodline Deluxe Edition” e os de Undertaker na capa. A linha de sangue foi criada oficialmente em julho de 2021 e, durante anos, muitos membros como Roman Reigns, Solo Sikoa, Tongans e Jacob Fatu tiveram.

Roman Reigns em X (anteriormente conhecido como Twitter) disse que ele estaria no pôster da WWE 2K25, acrescentando que sua linha de sangue sempre estaria com ele.

Verifique o post abaixo:

Antes, Paul Heyman disse que estar em um pôster é uma grande responsabilidade, e Roman Reigns poderia e sempre o encontrará. Ele estaria em Royal Rumble, derrotou todos os jogadores e os jogou fora do ringue. Heyman continuou que todos os bastidores tinham uma oração à noite: orar e se tornar um líder tribal mais primitivo.

Recentemente, Roman Reigns derrotou o solo Sikoa na batalha tribal e se tornou o chefe tribal indiscutível neste julgamento. Pode acontecer que a aliança de elite possa ser criada pela unificação do sangue e do sangue dirigido por Sikoa.

Roman Reigns era uma estrela na WWE, de estar no grupo mais famoso, o escudo, que sempre criou estragos no ringue, para uma disputa com as principais estrelas, como Brock Lesnar, John Cena.

Além disso, ele sempre tentava unir a linha sanguínea, provando que ele era a cabeça tribal original.