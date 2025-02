Aaron Boone: Os Yankees querem ‘lidar com as coisas com um pouco mais de classe’ do que os Dodgers se vencer a World Series

Os Dodgers venceram o 2024 World Series em cinco jogos sobre o Yankees após um retorno furioso no jogo 5 para fechar as coisas. Depois, houve alguns comentários do lado dos Yankees sobre os Dodgers que são arrogantes e/ou falam um pouco de lixo.

Durante a abertura da conferência de imprensa de treinamento da primavera, o gerente dos Yankees, Aaron Boone, foi perguntado se eles levaram algumas dessas conversas com lixo pessoalmente.

“Provavelmente um pouco, você não gosta de ouvir isso”, disse Boone (Através de Sny Yankees). “A realidade é que não jogamos melhor na série e vencemos. Então eles têm o direito de dizer qualquer coisa”.

Boone disse que, se os Yankees acabarem nessa posição na próxima temporada, eles lidarão com isso de maneira diferente e com “mais classe”.

“Espero que estejamos nessa posição no próximo ano e lidamos com as coisas com um pouco mais de classe, mas a realidade é que é uma ótima equipe, é uma ótima organização, com muitas pessoas ótimas que eu também conheço e respeito”, “Boneone. ditado. “Então, algumas pessoas que Sonan não são necessariamente como eu gostaria de desenhá -lo, mas são os campeões, eles têm esse direito”.

Os Dodgers tiveram o melhor recorde no beisebol com 98-64, enquanto os Yankees tinham o melhor recorde da equipe de 94-68. O jogo 1 da World Series foi um clássico extra com um Grand Slam de Freddie Freeman que fechou as coisas. Os Dodgers levaram os jogos 2 e 3 pela mesma pontuação final, 4-2, para manter as coisas essencialmente.

Os Yankees venceram o jogo 4 da moda e tiveram uma vantagem de 5-0 no jogo 5 antes que os Dodgers retornassem para garantir o título da World Series.

Os Dodgers são os favoritos para vencer a World Series 2025, enquanto os Yankees são os favoritos da Liga Americana. Não houve uma revanche da World Series em anos consecutivos desde 1977-78, quando eram os Dodgers e os Yankees.