Aaron Boone rivela i piani per Cody Bellinger

I New York Yankees sono tornati alla postseason nel 2024 dopo aver saltato i playoff nel 2023.

Dopo aver vinto l’American League East con un record di 94-68, gli Yankees corsero alle World Series prima di perdere contro i Los Angeles Dodgers.

Sebbene quella sconfitta sia stata dura, la offseason non è diventata più facile per gli Yankees quando hanno perso l’outfielder superstar Juan Soto contro i New York Mets come free agent.

Gli Yankees fecero alcune importanti acquisizioni dopo aver perso Soto, e una di queste fu uno scambio con Cody Bellinger dei Chicago Cubs.

Il manager degli Yankees Aaron Boone ha recentemente rivelato i suoi piani per Bellinger nel 2025.

“Per come ho deciso, voglio tenerlo a sinistra a tempo pieno, voglio tenerlo al centro?” Boone ha detto tramite MLB Network.

IL @Yankees ha avuto un inverno impegnativo! Aaron Boone parla dei nuovi acquisti del club e vuole voltare pagina per la stagione 2025.#MLBNHotStove | @SageUSAmerica pic.twitter.com/TG68yMwFVK — Rete MLB (@MLBNetwork) 10 gennaio 2025

Bellinger è un esterno e un prima base, ma Boone ha detto dopo che gli Yankees hanno ingaggiato Paul Goldschmidt dal St. Louis Cardinals, ha cambiato lo schema per Bellinger sul campo sinistro o centrale.

L’ex Rookie of the Year e Most Valuable Player ha avuto un’altra stagione produttiva nel 2024 con i Cubs.

Ha giocato 130 partite e ha segnato .266 con 18 fuoricampo, 78 RBI e .751 OPS.

Boone ha anche detto che Bellinger lo ha contattato dopo lo scambio e ha detto che è disposto a giocare ovunque la squadra abbia bisogno di lui.

La versatilità di Bellinger sarà una risorsa per gli Yankees mentre cercheranno di ripetersi come campioni dell’AL East e di fare un’altra corsa alle World Series.

PROSSIMO: Aaron Boone afferma di volere un giocatore “da qualche anno”