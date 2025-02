Aaron Boone spera che Yankees affronterà il titolo “più in classe” di Dodgers

Tre mesi dopo la serie World Series, il leader degli Yankees Aaron Boone è rimasto insoddisfatto delle osservazioni dei Los Angeles Dodgers dopo aver vinto una squadra newyorkese incurante di cinque partite.

A Boon è stato chiesto martedì quando l’allenamento primaverile è iniziato se i commenti del suo giocatore sono stati presi personalmente.

“Probabilmente un po ‘”, ha detto, “ma la realtà è che non abbiamo giocato al meglio della serie e hanno vinto, quindi hanno il diritto di dire qualsiasi cosa. Spero che siamo in questa posizione l’anno prossimo e affrontano le cose Con un po ‘più di classe, ma la realtà è che è una grande squadra, è una grande organizzazione tirarlo.

L’alimentatore di Los Angeles Joe Kelly ha detto “Il baseball non è noioso “podcast Dodgers ha partecipato a ogni partita dicendo: “Lascia che gettano la palla in campo. Non possono giocare.”

‘It punge per sempre’ – Aaron Boone New York Yankees scomparirebbe per i Dodgers nella serie World Series | Fox MLB

Jake Cousins ​​ha sfollato ed è stato in grado di lasciare il giorno di apertura

Di fronte all’esercizio di apertura, Boone ha detto che il cugino di destra Jake ha un braccio destro stretto e può continuare a lanciare la prossima settimana. Boone ha detto che è incerto essere pronti per l’apri il 27 marzo.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!