Aaron Boone spera di essere più classico di Dodgers se Yankees vince WS

Tampa, Fla. – New York Yankees Aaron Boone ha dichiarato martedì che non gli piacevano le critiche alla sua squadra con i giocatori di Los Angeles Dodgers dopo aver sconfitto gli Yankees delle World Series dell’anno scorso e sperando di “gestire un po ‘più di classe” se New York potesse vincere il primo campionato da quando 2009.

L’uomo di utilità Dodgers Chris Taylor e l’ex fulmine di Joe Kelly disabilitano Yankees-Juje, il cui quinto turno incuperio nel Game 5 alla fine ha portato alla perdita di Series-Kelly chiamata la loro difesa squallida e Baserunning “conosciuta” sul suo podcast e Taylor — piede “.

“Il fatto è che non abbiamo suonato il meglio della serie e abbiamo vinto, quindi avevano il diritto di dire qualsiasi cosa”, ha detto Boone. “Speriamo di essere in questa posizione il prossimo anno e di poter fare cose con una piccola classe. Ma la realtà è che è una grande squadra, è una grande organizzazione con molte persone fantastiche, che conosco e rispetto accidentalmente. Alcune persone che suonano non devono necessariamente tirarlo fuori. “

Editori birichini

1 correlato

Boone ha sottolineato che le stelle Dodgers – Betts, Shohei Era, Freddie Freeman e Clayton Kershaw – Yankees al forno pubblicamente e che “A volte vieni … Campionato mondiale e alcuni ragazzi sono più inclinati per creare ed essere un po ‘più colorati di altri – è il loro diritto.

Brocie e catches Yankees hanno riferito di allenamenti primaverili martedì per iniziare la stagione dopo la loro prima esibizione da parte delle World Series dalla sconfitta di Filadelfia nel 2009. Dopo che il outfielder di stelle Juan Soto ha perso nella libera agenzia di New York Mets questo inverno, $ 238,4 milioni, Aggiungendo Max Fried e primo base Paul Goldschmidt. Hanno anche scambiato per più vicino Devin Williams e Center Cody Bellinger.

“Non ha paura di perdere giocatori come Juan Soto”, ha detto Boone, “e abbiamo visto tutti quanto fosse importante per il nostro club l’anno scorso e abbiamo cercato molto di tenerlo qui. Penso che tutti capiscano quanto lo volevamo di nuovo.

La chiave, ha detto Boone, non ha perso la fame che ha visto all’inizio della scorsa stagione.

“Puoi avere una grande situazione, una grande cultura, una vicinanza alla tua squadra, grande professionalità per la tua squadra”, ha detto Boone. “Penso che a volte separatori in cui una squadra buona può essere una grande squadra che è fantastica, può essere un campione, la fame che non è data con le persone migliori e le migliori squadre. Non c’è dubbio nella mia mente. Devo lavorarci su. “

Ultime notizie da Jeff Passan Scarica l’app ESPN e ti consente di ricevere prima i rapporti di Jeff Passan per ricevere prima le notifiche degli ultimi aggiornamenti. Accedi facendo clic sulla campana nell’angolo in alto a destra. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Tra le altre cose problemi risolti da Boone: