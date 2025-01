Aaron Glenn emette una sfida ai media di New York

I New York Jets hanno molto lavoro da fare se vogliono di nuovo una squadra competitiva, ma sperano di aver fatto il primo passo per farlo assumendo Aaron Glenn come nuovo allenatore.

Glenn arriva a Jets dopo quattro stagioni di successo come il coordinatore difensivo di Detroit Lions, dove ha contribuito a trasformarli da una risata a un legittimo concorrente del Super Bowl.

Ha tenuto una conferenza stampa introduttiva infuocata e, quando gli è stato chiesto se Aaron Rodgers sarà il suo quarterback la prossima stagione, Glenn ha chiarito che non permetterà alle persone di cavarsela facendogli le stesse domande più e più volte.

“Quindi per tutti gli altri, ti darò la stessa risposta, quindi non perdere tempo. Siamo chiari? “Glenn ha detto via Ari Meirov della 33a squadra. “… non mi prendi.”

#Jets HC Aaron Glenn non lo vuole con tutte le domande ripetute dei media di New York. “Puoi continuare a farmi la stessa domanda che ottieni la stessa risposta … Non mi prendi.”pic.twitter.com/ifqzk3adxr – Ari Meirov (@mysportsupdate) 27 gennaio 2025

La questione di chi inizia al QB è, ovviamente, la più grande che continua a sostenere questo lungo franchising.

Rodgers, che è arrivato in uno scambio due offseason fa, ha avuto i suoi momenti in questa stagione, ma nel complesso è chiaro che non è lo stesso giocatore che era solo pochi anni fa.

Ha compiuto 41 anni a dicembre e non pensa nemmeno che continuerà a giocare.

A parte la posizione di quarterback, New York ha un sacco di talento, in particolare in difesa, e fino a quando Robert Saleh non è stato licenziato come capo allenatore all’inizio di questa stagione, sarebbe stata una squadra difensiva molto solida per alcuni anni.

La speranza è che Glenn ottenga il massimo da questo talento, indipendentemente da chi sia il quarterback di partenza nella stagione 2025.

