Aaron Glenn intervisterà 5 squadre della NFL

Diverse squadre della NFL hanno posti vacanti come capo allenatore in questo momento e sono iniziati i colloqui con i candidati per ricoprire tali posizioni.

Ci sono alcuni candidati molto interessanti e promettenti, incluso il coordinatore difensivo dei Detroit Lions Aaron Glenn.

Secondo quanto riferito, Glenn ha interviste con cinque squadre – New York Jets, New Orleans Saints, Las Vegas Raiders, Jacksonville Jaguars e Chicago Bears – programmate per i prossimi giorni, secondo Adam Schefter, insider di ESPN.

Programma delle interviste all’allenatore per il coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn: 🏈Giovedì a: Jets

🏈Venerdì alle: Santi

🏈Venerdì alle: Raiders

🏈Sabato a: Giaguari

🏈Sabato a: Orsi pic.twitter.com/U543mRrvyk — Adam Schefter (@AdamSchefter) 9 gennaio 2025

Glenn, insieme al coordinatore offensivo dei Lions Ben Johnson, anche lui un eccellente candidato come capo allenatore, e il capo allenatore Dan Campbell hanno svolto un lavoro straordinario nel ribaltare una franchigia che era stata a lungo mediocre o addirittura zimbello.

I Lions erano 3-13 nel 2021, la prima stagione di Glenn come coordinatore difensivo, ma hanno vinto otto delle ultime 10 partite l’anno successivo e la scorsa stagione è arrivata a pochi minuti dall’avanzamento al Super Bowl.

In questa stagione, porteranno il miglior record di 15-2 della NFC ai playoff, che inizieranno con un turno di divisione dopo un bye.

Detroit ha avuto alcuni problemi difensivi verso la fine della stagione regolare, ma la maggior parte di essi potrebbe essere attribuita ai numerosi infortuni avuti poiché i Lions erano solidi come una roccia in quella parte del calcio prima di dicembre.

La difesa è un reparto che i Lions hanno migliorato notevolmente in un breve lasso di tempo, e questo renderà senza dubbio Glenn un candidato attraente come capo allenatore in tutta la lega.

