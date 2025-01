Aaron Glenn rifiuta l’intervista con 1 squadra della NFL

Il coordinatore difensivo dei Detroit Lions Aaron Glenn è tra i tanti interessanti candidati come capo allenatore nella NFL in questo momento, e il suo successo nell’aiutare a ribaltare una squadra dei Lions che era uno zimbello solo pochi anni fa lo rende un’opzione attraente.

Secondo quanto riferito, ha in programma cinque interviste nei prossimi giorni, ma ha rifiutato un’intervista con una squadra che cerca di avviare il processo di ricostruzione.

Secondo WEEI, i New England Patriots sarebbero stati respinti nei loro tentativi di prenotare un’intervista con Glenn.

Secondo quanto riferito, Aaron Glenn dei Lions DC rifiuta il colloquio per il lavoro di capo allenatore dei Patriots #Per sempreNE pic.twitter.com/jG7ocyPdyB — WEEI (@WEEI) 9 gennaio 2025

I Patriots si separarono dal leggendario allenatore Bill Belichick circa un anno fa dopo essere stato in carica per 24 stagioni, e Jerod Mayo, che era stato un giocatore di punta per loro alla fine degli anni 2000 e 2010, fu assunto per sostituire Belichick.

Ma Mayo è stato licenziato poco dopo che i Patriots hanno terminato la stagione regolare 2024 con una vittoria sui Buffalo Bills, il che significa che sono ancora una volta alla ricerca di un capo allenatore.

Glenn era stato assistente e capo allenatore dei difensori dei Cleveland Browns e dei New Orleans Saints prima di diventare il coordinatore difensivo di Detroit per la stagione 2021.

Insieme all’allenatore Dan Campbell, anch’egli assunto quell’anno, ha portato i Lions da un record di 3–13 quell’anno a un finale di 12–5 e ad una trasferta alla NFC Championship Game nel 2023.

Il New England potrebbe avere il quarterback del futuro in Drake Maye, ma ha diverse esigenze di roster, per non parlare del tanto lavoro da svolgere in questa offseason.

