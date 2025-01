Aaron Glenn rompe il silenzio sul rifiuto della richiesta di intervista dei Patriots

I New England Patriots hanno scelto Mike Vrabel come nuovo allenatore, una mossa che sembrava inevitabile sin dall’inizio della loro ricerca.

Mentre la squadra esplorava altre opzioni durante la ricerca, ha riscontrato un notevole rallentamento quando il coordinatore difensivo dei Detroit Lions Aaron Glenn ha deciso di trasmettere il proprio interesse.

Glenn è emerso come uno dei nomi più in voga nel ciclo di allenatori di quest’anno, collezionando interviste con i New York Jets, New Orleans Saints, Chicago Bears, Las Vegas Raiders e Jacksonville Jaguars nell’ultima settimana.

Tuttavia, i Patriots non riuscirono a colpire Glenn. Nonostante si sia messo in contatto prima dell’assunzione di Vrabel, Glenn ha deciso di rifiutare l’opportunità di fare un colloquio.

Durante una sessione mediatica sulla sua decisione, Glenn ha chiarito che non nutriva alcun sentimento negativo nei confronti dell’organizzazione, ma sentiva semplicemente che il momento non era quello giusto per lui.

Eric Woodyard di ESPN ha catturato il sentimento di Glenn in un post su X:

“Aaron Glenn, DC dei #Lions, afferma che il lavoro nel New England ‘semplicemente non era la situazione migliore per me’, ma non prova alcun rancore nei confronti dell’organizzazione.”

#Leoni Il DC Aaron Glenn dice che il lavoro nel New England “semplicemente non era la situazione migliore per me”, ma non prova alcun rancore nei confronti dell’organizzazione. — Eric Woodyard (@E_Woodyard) 15 gennaio 2025

Il tempismo del New England ha sollevato alcune domande quando si sono avvicinati a Glenn pochi giorni dopo aver chiesto di parlare con la sua controparte Lions, Ben Johnson.

I Patriots hanno dovuto affrontare critiche per la loro gestione della regola Rooney durante la ricerca di Vrabel, portando alcuni a chiedersi se il loro interesse per Glenn, un candidato di minoranza, fosse genuino o solo per spettacolo.

Indipendentemente da queste circostanze, le prospettive di Glenn di ottenere un lavoro da capo allenatore in questo ciclo rimangono buone.

Tra le squadre che mostrano un serio interesse per Glenn, si sta creando voce intorno ai New York Jets come potenziale punto di atterraggio.

PROSSIMO: Rob Gronkowski rivela la sua scelta da OC per i Patriots