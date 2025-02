Aaron Judge è aperto al gioco nel 2026 World Baseball Classic: “Dobbiamo vincerlo”

Tampa, Fla. – Lo ricordiamo tutti.

Due anni fa, Mike Trout e Shohei Ohtani si sono incontrati durante la loro vita prima che la squadra Giappone si precipitasse sul campo per chiedere la terza classe di baseball mondiale. Il Team USA ha avuto una corsa vincolante alla base senza il nono turno, quando Ohtani, il Samurai di luna più vicino al Giappone, ha causato una doppia partita, Batti la trotaE ha chiuso il libro da un torneo che era solo epico.

Forse la prossima volta che il Team USA riceverà un po ‘di aiuto da uno dei più talentuosi slugger della storia del baseball. È decisamente aperto ad esso.

“Penso che sarebbe abbastanza divertente”, ha detto a Fox Sports il difensore degli Yankees Aaron. “Dipende solo. Guarda dove sono nella mia carriera in quel momento. Spero che mi vogliano ancora.”

Il giudice arriverà all’età di 34 anni durante la sua età, quando si prevede che il WBC del 2026 avrà luogo. Le liste non saranno prodotte fino al prossimo febbraio.

Se il giudice accetta di giocare, sarebbe la prima volta che partecipare a un evento internazionale.

“Sarebbe bello rappresentare il tuo paese”, ha detto il giudice. “(Team USA) ha raggiunto le finali, ma non l’hanno vinto. Quindi dobbiamo vincerlo. Vedremo. Vedremo.”

Alcuni compagni di squadra degli arbitri sono anche interessati a concordare sui loro paesi. L’infielder Jazz Chisholm ha dichiarato che avrebbe suonato nel WBC del prossimo anno nel Regno Unito. A shorttop Anthony Volpe è stato chiesto di giocare a Team Italia al WBC del 2023 in Italia, ma ha detto che avrebbe giocato solo con il Team USA e vorrebbe partecipare all’evento del prossimo anno. Due anni fa, Yankees aveva tre giocatori che partecipavano al WBC, tra cui Gleyber Torres, Kyle Higigokeka e Jonathan Loáisiga.

Il giudice è stato reclutato per unirsi alla lista del Team USA nell’inverno del 2022, ma all’epoca era un po ‘impegnato navigando nel suo ufficio libero. Inoltre, aveva appena smesso di macinare la campagna del 2022; 62 colpire una casa con i media e i fan, che hanno seguito la pausa di un album storico, può portare il disco a chiunque.

“Se firmo con i Giganti, firmo con Padres, firma altrove, preferibilmente – ciò che è più importante per me è conoscere il mio compagno di squadra, il mio allenatore. Lo sappia”, ha detto il giudice. “Non volevo confonderlo essendo nella serie World Baseball Classic per quattro settimane, e poi improvvisamente sono apparso nelle ultime due settimane o più della primavera. Era il mio obiettivo principale. Ma ora, ora, ora, ora, Ora, ora, sono qui per un bel po ‘di tempo.

Quando il doppio vincitore del premio MVP ha finalmente firmato un contratto di nove anni con Yankees ed è stato nominato capitano nel dicembre dello stesso anno, la sua priorità più importante ha dovuto trascorrere del tempo con i suoi compagni di squadra. In particolare, voleva assicurarsi di conoscere le prospettive dell’organizzazione e Aaron Boone, il leader degli Yankees, ha affermato che il giudice ha sentito un’ulteriore responsabilità come capitano di venire all’allenamento primaverile e allenare i giocatori più giovani della squadra.

Le circostanze sono ora diverse ed è sicuro dire che il Team USA vuole un giudice nello scontro della mazza. Anche senza di lui, il regista Mark Derosa ha diretto l’elenco di ricerca più stelle nella storia del WBC. Nel 2023, l’elenco di 30 uomini del Team USA includeva 21 All-Stars e quattro MVP, tra cui Trout, Mookie Betts, Paul Goldschmidt e Clayton Kershaw. Sebbene il Giappone (due volte) e la Repubblica Dominicana abbiano vinto l’ultimo e unico campionato WBC nel Team USA nel 2017.

Il Team USA dovrebbe essere affamato per ottenere il suo campionato e il divario tra il Giappone. Come ultima volta, i grandi nomi che frequentano l’evento potrebbero creare l’impatto di Wavy durante l’evento di baseball della Major League. Sappiamo già che il giudice vuole vedere il Team USA aumenta il trofeo. Forse la prossima primavera, il suo at-bat, che ricorderemo nei prossimi anni.

Deesha Thosar è giornalista e editorialista MLB per Fox Sports. Ha coperto Metsi per quattro anni come giornalista di pugni New York Notizie quotidiane. Seguila su Twitter @Deesheathosar.

