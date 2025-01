Aaron Rodgers dice che il suo futuro con i Jets dipende dal nuovo GM, HC

Come tutti gli altri che seguono i New York Jets, il quarterback Aaron Rodgers sta aspettando che la squadra riempia i posti vacanti di capo allenatore e direttore generale. Il suo futuro probabilmente dipende dai risultati.

Nei suoi primi commenti pubblici dalla fine della stagione dei Jets, Rodgers ha detto giovedì al “The Pat McAfee Show” di aver discusso brevemente del suo futuro negli incontri di uscita con la squadra. Sembrava che il nuovo tandem dirigente, e non il proprietario Woody Johnson, avrebbe deciso il suo ritorno nel 2025.

“Penso che tutti capiscano che dipenderà dal direttore generale, dall’allenatore e da me e se vogliamo ballare tutti insieme o non è nelle carte”, ha detto Rodgers, il cui rapporto con Johnson a volte è sembrato teso. .

Nella loro vasta ricerca, i Jets hanno intervistato e richiesto colloqui con almeno 33 candidati per entrambe le posizioni.

Giovedì hanno parlato con il coordinatore offensivo dei Pittsburgh Steelers Arthur Smith e con il coordinatore offensivo degli Houston Texans Bobby Slowik, l’undicesimo e il dodicesimo candidato noto da intervistare per il lavoro di capo allenatore.

Secondo le fonti, il coordinatore difensivo dei Minnesota Vikings Brian Flores e il coordinatore difensivo dei Green Bay Packers Jeff Hafley dovrebbero intervistare venerdì. Come regola generale, tutti i colloqui devono svolgersi virtualmente. Lunedì i Jets potranno iniziare le interviste di persona con gli allenatori le cui stagioni sono finite.

La loro ricerca GM, iniziata un mese fa, prevedeva interviste con 15 candidati. Si prevede di preparare il campo per il secondo ciclo di interviste. In teoria, potrebbero effettuare un’assunzione all’inizio della prossima settimana, il che consentirebbe al nuovo direttore generale di partecipare a un altro giro di colloqui di coaching.

Smith e Flores sono tra i sei candidati con precedenti esperienze di head coaching della NFL. Gli altri sono Ron Rivera, Rex Ryan, il coordinatore offensivo dei Kansas City Chiefs Matt Nagy e il coordinatore difensivo dei Denver Broncos Vance Joseph.

I Jets stanno cercando di sostituire l’allenatore Robert Saleh e il GM Joe Douglas, entrambi licenziati durante una stagione 5-12.

Priorità n. 1 per il nuovo regime deciderà se continuare con Rodgers, 41 anni, che ha ribadito che sta ancora valutando la possibilità di ritirarsi. Rodgers ha iniziato ogni partita dopo l’intervento chirurgico al tendine d’Achille e ha passato per 3.897 yard, 28 touchdown e 11 intercettazioni.

Rodgers ha descritto due incontri di uscita: uno con Johnson, l’altro con il vicepresidente della squadra Christopher Johnson e il presidente della squadra Hymie Elhai. Parlando dell’ultimo incontro, Rodgers ha detto di aver dato suggerimenti “costruttivi” per quanto riguarda le operazioni del team, dai viaggi al cibo in mensa.

“Sono rimasto stupito nel vedere che l’incontro con Christopher e Hymie ha significato molto per questo”, ha detto Rodgers. “L’incontro (con) Woody riguardava più il futuro della squadra, cose diverse.

Rodgers ha anche ringraziato il suo ex allenatore dei Green Bay Packers Mike McCarthy, che sta cercando un lavoro con i Dallas Cowboys dopo la scadenza del suo contratto. “Dannato allenatore”, ha detto. “Ho pensato che quello che ha fatto quest’anno con la quantità di infortuni che hanno avuto sia stato sorprendente.

I Jets non hanno richiesto un’intervista con McCarthy, che ha già parlato con i Chicago Bears e dovrebbe intervistare anche i New Orleans Saints.

Nello show di McAfee, Rodgers ha parlato anche dei devastanti incendi a Los Angeles. Rodgers, che possiede una casa a Malibu, in California, ha detto che la sua casa è rimasta illesa, ma ha amici che non sono stati così fortunati. Ha detto che l’impatto emotivo del disastro non influenzerà la sua visione della decisione di ritirarsi.

“Ascolta, mi sono seduto in un buco nel terreno a Nowheresville, Oregon, e mi sono seduto in molti ambienti per una cerimonia ayahuasca,” ha detto Rodgers. “Quindi ho riflettuto molto nel mio tempo, e ho ottenuto alcuni buoni aggiustamenti di prospettiva nel corso degli anni. Questo non è nulla che cambi la mia prospettiva, a parte il fatto che è straziante.”