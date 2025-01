Aaron Rodgers multado por penalidade tardia após interceptação na derrota do Jets por 40-14 para o Bills

A interceptação do quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, no terceiro quarto, do cornerback do Buffalo Bills, Christian Benford, na derrota dos Jets por 40-14 na estrada na semana 17 acabou custando caro em mais de um aspecto.

Foi a segunda derrota do jogo e levou Rodgers a receber uma penalidade desnecessária por violência no final do jogo por empurrar Benford quando o escanteio saiu de campo. Essa penalidade resultou em Rodgers recebendo uma multa de US$ 11.255.

A multa é a cereja do bolo do que foi uma tarde brutal para Rodgers, na qual ele foi interceptado duas vezes e demitido quatro vezes. Ele saiu de ação com os Jets perdendo por 40-0, que é o maior déficit de sua carreira (temporada regular ou playoffs). Nova York está entre 4 e 12 anos entrando na Semana 18, e é por isso que eles têm Já começamos a entrevistar os treinadores. para preencher a vaga deixada por Robert Saleh. O insider da CBS Sports NFL, Jonathan Jones, relatou no sábado que adicionar um candidato experiente provavelmente será uma prioridade para a propriedade dos Jets neste ciclo. Isso faria sentido, especialmente se o inconstante Rodgers ficar com os Jets entrando na temporada de 2025.