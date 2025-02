Aaron Rodgers Next Team Odds: dov’è l’MVP a quattro tempi che gioca la prossima stagione?

L’Aaron Rodgers Test a New York è ufficialmente finito, come ha detto l’organizzazione Jets a un difensore di 41 anni che si è mosso nella direzione opposta.

Ma dov’è l’abito A-Rod per la prossima stagione?

Secondo le probabilità, c’è un nuovo pioniere.

Diamo un’occhiata alla prossima squadra di Aaron Rodgers il 22 febbraio attraverso Draftkings Sportsbook.

Aaron Rodgers Segui le probabilità della squadra

Rams di Los Angeles: +250 (scommessa $ 10 per vincere $ 35)

Las Vegas Raiders: +300 (scommessa $ 10 per vincere $ 40)

Pittsburgh Steelers: +300 (scommessa $ 10 per vincere $ 40 in totale)

Indianapolis Colts: +500 (scommessa $ 10 per vincere $ 60)

Tennessee Titans: +500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 60)

Minnesota Vikings: +550 (scommessa $ 10 per vincere $ 65)

San Francisco 49ers: +750 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 85)

Rodgers ha trascorso le ultime due stagioni nella NFL, vestito con un jet, anche se il suo tempo a New York non ha soddisfatto le aspettative.

In 1, i Rodgers hanno ferito il tendine di Achille con il quarto clic sulla prima partita della squadra. Quattro volte l’MVP ha perso la stagione 2023.

Tuttavia, il periodo 2024 doveva essere una campagna di ritorno di Rodgers. E mentre QB è andato 3.897 yard (ottavo nella NFL) e ha lanciato 28 contatti (vincolati al settimo), Gang Green ha terminato 5-12, mancando i playoff come terzo posto nell’AFC orientale.

Allora, dov’è il campione decorato di Defender Bowl, il Super Bowl MVP, la quattro volte MVP e la 10 volte gioco Pro Bowler la prossima stagione?

Il futuro di Aaron Rodgers: i migliori posti per il suo ultimo codice

Bene, una palla è caduta sabato, il che potrebbe influire sul futuro di Rodgers in un modo significativo: Rams, Secondo i rapportiHa dato il difensore a Matthew Stafford e il suo rappresentante il permesso di parlare con altre squadre di potenziali commercio.

I Rams avevano +700 anni a Rodgers il 17 febbraio, ma da allora sono caduti le probabilità mentre le voci continuano a ruotare attorno a Stafford, il QB iniziale del loro QB di 37 anni, che arriverà negli ultimi due anni del loro negozio e è alla ricerca di un nuovo contratto.

Los Angeles sembra essere riluttante a firmare Stafford a una solida estensione a lungo termine, il che significa che il negozio è probabilmente al lavoro, Secondo diversi rapporti.

Los Angeles era a +300 per Rodgers atterrando il 19 febbraio, legato Raiders e Steelers. Ora i Rams sono un favorito solitario +250.

Gli Steelers erano stati in cima al governo dopo le probabilità, considerando che probabilmente si sposteranno da Russell Wilson.

Per Las Vegas, ha sia Gardner Minshew che Aidan O’Connell con il contratto della prossima stagione, ma né il successo per i Raiders la scorsa stagione quando hanno deciso 4-13.

Sia Minshew che O’Connell hanno vinto due partite come principianti, ma tre di queste quattro vittorie si sono opposte alle squadre non da gioco.

Vegas non ha fatto i playoff dalla stagione 2021-22 e non ha vinto i playoff dal 2002-03.

