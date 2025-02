Aaron Rodgers pode ter sucesso como um QB de mais de 40? A história não é gentil, a menos que seu nome seja Tom Brady

Aaron Rodgers está procurando um emprego como marechal de campo da NFL em 2025. Aaron Rodgers tem 41 anos. Esses dois fatos são inextricáveis, uma vez que o mercado de um marechal de campo de 41 anos é fino depois que os Jets de Nova York anunciaram que eles se mudam depois de duas temporadas decepcionantes. Mas não é não existente! Vários zagueiros atuais e futuros do Hall of Fame apresentaram algumas temporadas altamente produtivas após 40 anos. Que registro prenuncia as possibilidades de Rodgers para desfrutar de mais touchdowns, celebrações e se gabar dos inimigos?

Vale a pena notar que muito poucos zagueiros tiram instantâneos em seus 40 anos. Muitos dos marechal de campo mais produtivos da história da NFL se aposentaram após 37 anos (Matt Ryan), 38 anos (John Elway, Eli Manning, Dan Marino) ou 39 anos -ano (Peyton Manning, Philip Rivers, Ben Roethlisberger). Então, o fato de Rodgers ter sido verticalmente em toda a última temporada desafiou as probabilidades. Mas quanto mais você pode ir? Vamos dar uma olhada em alguns dos outros quartéis notáveis ​​de 40 e muitos na história da NFL e ver o que podemos aprender.

George Mix (Carrera: 1949-1975)

Idade 41 temporada: 1 jogo começou, 522 jardas passes, 6 touchdown, 2 ints

História: A carreira suave é uma viagem selvagem de marechal de campo a kicker, aposentadoria e ida e volta novamente. Aos 40 anos, era em grande parte irrelevante como um marechal de campo, mas terminou em segundo lugar no voto do MVP em sua temporada de 43 anos, depois de liderar os retornos com o braço e a perna. Como é improvável que Rodgers tenha mudado para chutes, o arco de raça suave provavelmente é seguro.

Tom Brady (Carrera: 2000-2022)

41 -Year -Od Season: 16 jogos, 4.355 jardas, 29 touchdown, 11 ints

História: O unicórnio. Aos 41 anos, Brady deixou uma temporada de MVP, e tudo o que ele fez foi levar a Nova Inglaterra a um campeonato do Super Bowl. Então eu tocaria outro quatro Estações, vencendo outro Super Bowl. Em sua temporada de 44 anos, ele liderou a liga em tentativas, finais e jardas, terminando em segundo no voto do MVP, Rodgers, de todas as pessoas. Brady é e sempre será o atípico, mas todo marechal de campo que atinge aos 30 anos agora acredita que é o ponto de referência.

Drew Brees (Carrera: 2001-2020)

41 -Year -Od Season: 12 jogos, 2.942 jardas passes, 24 touchdown, 6 ints começaram

História: Brees, a lenda dos santos e o futuro membro do Hall of Fame, se aposentou após sua temporada de 41 anos, quando ficou claro que sua eficácia diminuiu em relação ao seu contrato maciço. Ele sofreu queda na maioria das principais categorias estatísticas, e apenas um ano depois de receber o nome do Pro Bowl e dois anos depois de terminar o segundo lugar na votação do MVP, ele terminou.

Steve Duty (Carreira: 1978-1998)

41 -Temporada do ano: aposentado

História: Debg se aposentou em 1993 em sua temporada de 39 anos e depois deixou a aposentadoria cinco anos depois, aos 44 anos, para se juntar aos Falcons como apoio a Chris Chandler. Ele jogou em oito jogos, começou um, lançou 369 jardas e três touchdowns e terminou sua carreira para sempre em uma lista do Super Bowl.

Brett Favre (Carrera: 1991-2010)

41 -Temporada do ano: 13 jogos começaram, 2.509 jardas, 11 touchdown, 19 ints

História: Como Brees, Favre se aposentou após sua temporada de 41 anos, com sua eficácia em grave declínio. No entanto, ele passou dos Packers para os Jets para os Vikings, então ele abriu uma carreira profissional para Rodgers dessa maneira.

Doug Flutie (Carrera: 1968-2005)

Idade 41 temporada: 7 jogos, 1.097 jardas passes, 9 touchdown, 4 ints

História: A temporada de 41 anos de Flutie foi a última produtiva razoavelmente produtiva, jogando para San Diego. Ele jogou por mais dois anos para os Chargers e os Patriots, mas nunca teve uma presença substancial no jogo novamente.

Warren Moon (Carrera: 1984-2000)

Idade 41 temporada: 15 jogos, 3.678 jardas, 25 touchdown, 16 ints

História: Moon teve uma sólida temporada de 41 anos, fazendo o Pro Bowl e fazendo números respeitáveis ​​para o Seahawks. Moon continuaria jogando mais três temporadas, mas apenas uma delas, sua temporada de 42 anos, era mais do que participações especiais. Moon jogou muito, muito tempo, mas o tempo do pai o dirigia neste momento também.

Vinny TestOverde (Carrera: 1987-2007)

41 -Year -Od Season: 16 jogos, 3.532 jardas passes, 17 touchdown, 20 ints

A história: a temporada de 41 anos de Testaverde foi a última como manchete confiável, naquela temporada para os Cowboys. Ele continuaria jogando mais três temporadas para três equipes diferentes: Jets, Patriots, Panteras e nunca jogava em mais de sete jogos por ano. Ainda era razoavelmente produtivo em seus 41 anos -um pouco também Produtivo em termos de interceptações, onde liderou a liga, mas se aposentou rapidamente depois disso.

Então aí está. As chances de Rodgers são bem -sucedidas em 41 não são ótimas, mas não são zero. Tudo o que você precisa fazer é imitar o melhor marechal de campo de todos os tempos. Muito fácil, certo?