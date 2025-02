Aaron Rodgers può mettere i getti stampando dietro e fermare una nota alta?

Aaron Rodgers non avrà una fiaba nella NFL. Nonostante i suoi migliori sforzi, l’MVP a quattro tempi non guida al tramonto come campione del Super Bowl che gioca in cima al suo gioco nel crepuscolo della sua carriera.

Certo, Tom Brady ha goduto della fine della carriera, dirigendo Tampa Bay Buccaniers alla vittoria nel LV del Super Bowl mentre giocava a livello d’élite. Tuttavia, i migliori Rodgers potrebbero sperare che il traguardo simile a Peyton Manning con un supporto a stella che aiuterà a sollevare un veterano di 20 anni con il premio Lombardi nel mezzo di un getto di coriandoli nel Super Bowl LX.

Ci scusiamo per il mio pessimismo, guardando Rodgers Forter a New York nei playoff che avrebbero dovuto essere diretti da un quarterback prima del suo arrivo. Il MVP a quattro tempi ha vinto sei partite come principiante di Jets che non ha mostrato alcuna magia che una volta lo ha reso il difensore più temuto di lui. Sebbene il suo mandato sia stato respinto da Achille, che ha concluso prematuramente la sua stagione di debutto e ha limitato la sua mobilità, Rodgers non è riuscito a sollevare un crimine pieno di giovani giocatori sul ring e sul retro.

I Garrett Wilson e la Brece Hall sono stati trattati come cittadini di seconda classe e Rodgers si basa sui loro rappresentanti confidenziali confidenziali fidati-Davante Adams, Randall Cobb e Allen Lazard, i momenti con le stelle e la loro chimica a causa del loro tempo insieme a Green Bay. Nonostante la selezione di Playcaller del QB (Nathaniel Hackett), che includeva una rivista telefonica, i crimini pedonali di Jets non sono mai entrati in fiamme, poiché molti sono stati immaginati quando Rodgers si è trasferito a New York dopo una guida leggendaria con Packers.

Possiamo discutere se la linea offensiva fosse abbastanza buona da giocare a jet macchine a livello d’élite, ma le lotte di Rodgers si estendevano oltre il continuo molestia della tasca. È uno dei passanti più dettagliati nella storia della NFL, ma Rodgers ha avuto una media del 63%nel 2024, riflettendo abusi e decisioni discutibili che sono apparse ripetutamente nel suo film di gioco. Il veterano guardò regolarmente il suo tipo di gocce, mostrando più indecisione e incertezza mentre diagnosticava Blitz e coperta.

Quando i Rodgers lampeggiano ripetutamente contro una forte pressione, è ragionevole pensare se il 41enne può riportare l’orologio su una nuova squadra nel 2025. Il suo tasso di laurea e la valutazione passante per classe sono diminuiti ogni stagione dal 2021 (la sua ultima stagione MVP), sebbene la sua percentuale di sacco sia aumentata ogni anno. Inoltre, durante le stagioni ha ricoperto il rapimento di due cifre lanciando meno di 10 scelte 11 dritte (2011-2021).

Data l’importanza dell’efficienza e della sicurezza della palla in campionato, in cui le partite sono regolarmente decise di otto punti o meno, la recente regressione di Rodgers potrebbe far esitare a squadre di difensore ad aggiungere il veterano (e il suo playbook preferito) alla linea su. Come giocatore discendente con un atteggiamento “superstar” e una partita “meh”, Rodgers poteva far impazzire il suo allenatore e il suo compagno di squadra con la sua personalità di Bougie. Inoltre, la sua incapacità di connettersi allo spogliatoio giovanile StarStruck potrebbe rendere difficile costruire un programma sostenibile con un veterano.

Tuttavia, molti team sono alla ricerca di una soluzione a breve termine per il difensore. Sebbene sia probabile che Rodgers voglia concordare un quartier generale, il veterano ha poche opzioni. Deve identificare l’elenco pronto per i playoff in franchising e un allenatore che massimizza rapidamente il suo potenziale come arma a noleggio. In affitto a breve termine con un’esperienza del Super Bowl e un pedigree vincente, Rodgers potrebbe aiutare ad accelerare lo sviluppo di una squadra laureata nei playoff se avesse acquistato completamente per il programma.

Sebbene le sue abilità fisiche siano diminuite, la sua intelligenza, istinto e coscienza generale possono aiutare i giovani giocatori a gestire l’arte vincente se sono impegnati nel processo.

A quel punto, Rodgers deve anche avere un impegno maggiore nei confronti della squadra con le loro parole e azioni. Deve rimuovere i messaggi misteriosi alle conferenze stampa e prendere più tempo per esercizi fuori stagione per aiutare il gruppo a costruire una chimica e continuità migliori. Inoltre, la presenza costante di Rodgers durante gli OTA (operazioni di squadra organizzata) e i mini -gruppi aiuterebbero a determinare la cultura necessaria per costruire il vincitore.

Quali squadre possono essere sul mercato di Aaron Rodgers?

Dopo che il paesaggio è stato determinato, ci sono tre potenziali adattamenti per Rodgers:

Tennessee Titans

Dopo aver guardato la sua lotta per il crimine con Will Levis al timone, Brian Callahan poteva guardare il veterano per accendere un’unità con alcune patatine blu. Sebbene i Rodgers preferiscano mantenere un sistema che lo abbia aiutato a vincere quattro premi MVP e la gomma del Super Bowl, il sistema Titans ha alcuni dei suoi ultimi anni negli ultimi anni di Green Bay sotto la guida di Matt Lafleur. Dato il desiderio di Rodgers di chiudere la sua carriera con Bang e la debole classe di difensore all’orizzonte, i Titani possono essere l’ultima fermata in un tour d’addio di un veterano.

Indianapolis Colts

Con Chris Ballard e Shane Steichen, una disperazione della squadra può portare a un potenziale matrimonio tra un franchising e un enigmatico passante. Colts avrebbe offerto ai playoff di Rodgers che tornano indietro e raccolta a sua disposizione. Soprattutto, Colts ha una linea che offende Kivi-Kiinne, che ha dimensioni, forza e abilità per tenerlo in posizione verticale. Dati gli interessi reciproci del veterano e della cooperazione della squadra, Indianapolis dovrebbe essere una lista dei desideri di Rodgers.

Raiders di Las Vegas

L’affinità di Tom Brady a una partita di difensore di alto livello potrebbe essere spinta verso Raiders con Rodgers con il QB1 della squadra. Nonostante le sue recenti lotte, un veterano avrebbe fornito una certa stabilità per un’organizzazione che ha un disperato bisogno di un gioco di difensore affidabile per competere con la Divisione Serie Heavy. La presenza, la cortesia e la produzione di Rodgers potrebbero aiutare Pete Carroll a saltare sul team in cerca di una soluzione a lungo termine nella posizione.

Bucky Brooks è un analista della Fox Sports NFL. Abbava anche la rete NFL come un gruppo di podcast “Sticks”. Seguila su Twitter @Buckybrooks.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!