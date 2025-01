Aaron Rodgers rivela i suoi pensieri onesti su Mike McCarthy

I New York Jets sono alla ricerca di un nuovo allenatore mentre cercano anche di decidere se mantenere il futuro quarterback della Hall of Fame Aaron Rodgers per un altro anno.

Il vecchio allenatore di Rodgers, Mike McCarthy, è ora alla ricerca di un nuovo ingaggio dopo che i Dallas Cowboys hanno deciso di non riportarlo indietro.

Allo stesso Rodgers è stato chiesto al “The Pat McAfee Show” se McCarthy fosse disponibile come potenziale candidato a capo allenatore in questa offseason.

“Un allenatore di football incredibile. Quello che ha fatto quest’anno con la quantità di infortuni che (Dallas) ha avuto, ho pensato che fosse sorprendente. Quando ho sentito i ragazzi parlare di lui, non sono rimasto sorpreso, perché chiunque abbia suonato per Mike, lo conosca un po’ e senta il grande, grande cuore che ha, è speciale”, ha detto Rodgers.

Sarebbe interessante se i Jets decidessero di fare la mossa per portare McCarthy per un’intervista.

L’allenatore di lunga data è meglio conosciuto per la corsa che ha portato avanti con i Green Bay Packers dal 2006 al 2018.

Ha guidato i Green Bay Packers alla loro ultima vittoria nel Super Bowl nella stagione 2010 e ha portato molti successi all’organizzazione.

Rodgers ha vinto due MVP sotto la guida di McCarthy in attacco, e ha anche aiutato i Packers a selezionare l’attuale wide receiver della star dei Jets Davante Adams.

Recentemente con i Cowboys, McCarthy ha guidato la squadra verso tre stagioni da 12 vittorie negli ultimi quattro anni.

Il tempo dirà se New York deciderà di dargli più attenzione dopo aver sentito i commenti di Rodgers sul suo vecchio allenatore.

