Aaron Rodgers se torna o quinto quarterback da NFL a registrar 500 passes para touchdown na carreira em possível jogo final com os Jets

Se o mandato de Aaron Rodgers com o New York Jets terminar após esta temporada, ele fez história ao sair.

O quatro vezes MVP lançou seu 500º passe para touchdown na carreira no domingo, encontrando o tight end Tyler Conklin na end zone após mergulhar no pocket. Foi seu 25º touchdown com os Jets, tendo marcado 475 pontos no Green Bay Packers.

Aos 41 anos, Rodgers é o quinto quarterback na história da NFL a lançar 500 passes para touchdown, juntando-se a Tom Brady (649), Drew Brees (571), Peyton Manning (539) e Brett Favre (508). O próximo mais próximo é Philip Rivers com 421.

Curiosamente, todos os seis zagueiros foram selecionados como titulares ou reservas no Pro Bowl de 2010.

Rodgers entrou neste jogo, o último de sua segunda temporada com o uniforme dos Jets, com seu futuro no futebol mais nublado do que nunca. Não é nenhum segredo que sua gestão com os Jets foi um desastre completo, já que ele perdeu quase toda a primeira temporada com uma ruptura no tendão de Aquiles e levou os Jets a um recorde de 4-12 na temporada de domingo.

Os Jets têm Rodgers sob contrato para a próxima temporada, mas é uma questão em aberto se eles irão liberá-lo de alguma forma. Como relatou Charles Robinson, do Yahoo Sports, Rodgers está silenciosamente pressionando por mais uma temporada em Nova York, que contratou vários jogadores a seu pedido, enquanto os Jets parecem menos entusiasmados. Alguns golpes bastante públicos também foram lançados.