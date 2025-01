“Abbiamo cambiato la storia”: Notre Dame vede un futuro brillante nonostante la perdita del titolo

ATLANTA – Riley Leonard non voleva ancora togliersi il suo casco dorato lucido. Mentre coriandoli scarlatti cadevano dal cielo e l’Ohio State celebrava il suo settimo titolo nazionale lunedì sera dopo aver sconfitto gli irlandesi 34-23, Leonard stava dall’altra parte del campo, stringendo la mano e abbracciando ogni giocatore di Notre Dame che se ne andava.

Quando Leonard ha finalmente lasciato i confini della celebrazione, ha trovato una folla di tifosi di Notre Dame all’interno del tunnel che regalavano a lui e al resto della squadra una silenziosa standing ovation attraverso la finestra insonorizzata. Se da un lato c’era un’espressione di disappunto sui volti di molti tifosi irlandesi, dall’altro c’era anche un palpabile apprezzamento.

“Grazie per averci portato qui!” ha gridato un fan.

Mentre Marcus Freeman era fuori dallo spogliatoio di Notre Dame, non poteva ancora partire per la sua conferenza stampa. All’interno del tunnel del Mercedes-Benz Stadium, il suo sguardo era fisso sulla televisione nell’angolo, dove l’allenatore dell’Ohio State Ryan Day si crogiolava nella vittoria e sollevava il trofeo che Freeman aveva stretto così vicino.

Orgoglio e delusione si sono scontrati lunedì sera nello spogliatoio di Notre Dame mentre i giocatori cercavano di affrontare il fatto di non essere la migliore squadra in campo pur sapendo che ciò che avevano realizzato in questa stagione era degno di riconoscimento.

“Abbiamo disputato tre partite consecutive di playoff e prima di quest’anno era impensabile per noi vincere una partita di playoff”, ha detto il quarterback Howard Cross III. “Abbiamo battuto subito tre grandi squadre. Non potevamo mollare, ma abbiamo cambiato il programma su chi siamo”.

In un angolo, il guardalinee offensivo Pat Coogan ha parlato in modo poetico di come Notre Dame sia arrivata fin qui, al campionato nazionale, nonostante gli infortuni e molte avversità. Nell’altro angolo, la sicurezza che Jordan Clark riusciva a malapena a superare le sue parole mentre le lacrime gli scorrevano lungo le guance e la sua voce tremava.

“C’è proprio amore in questa stanza, amico”, ha detto Clark. “Non pieghiamo mai.”

Nonostante non sia riuscito a conquistare il primo titolo nazionale di Notre Dame dal 1988, questa stagione è stata una prova di concetto per Freeman e ciò che gli era stato assegnato il compito di costruire a South Bend. Gli irlandesi hanno subito una delle peggiori sconfitte del programma in casa contro l’Illinois settentrionale a settembre, e quello avrebbe potuto facilmente essere l’inizio di una stagione lunga e mediocre. Invece, fu l’inizio di una corsa leggendaria.

“Dopo la sconfitta della NIU, è stato come fregare tutti”, ha detto Cross. “Andiamo avanti.”

La loro capacità di riprendersi da quella partita e finire la stagione regolare con una serie di 10 vittorie consecutive ha mostrato come i giocatori e gli allenatori abbiano creduto alla visione di Freeman di una squadra resiliente e di un programma rinvigorito che cercava di riconquistare il suo posto nelle vicinanze. l’apice dello sport. La partita di lunedì sera è stata un’ulteriore prova di quell’idea.

Mentre erano in svantaggio per 31-7 nel terzo quarto, gli irlandesi avrebbero potuto lasciar evaporare le loro speranze. Ma questa è stata una squadra che ha visto la versione peggiore di se stessa all’inizio della stagione. Hanno conosciuto il fondo, ne hanno visto di nuovo sprazzi quando hanno pareggiato all’intervallo con l’USC nell’ultima partita della stagione e hanno risposto. Alcune settimane dopo, hanno risposto di nuovo a quella sensazione quando erano in svantaggio per 10-3 all’intervallo dell’Orange Bowl contro la Penn State, rientrando dall’intervallo per assicurarsi che la loro stagione da sogno continuasse.

E quindi non dovrebbe sorprendere che, nonostante siano stati superati nel reparto talenti e retrocessi con quello che sembrava un vantaggio insormontabile, gli irlandesi hanno continuato a lottare. Hanno forzato un turnover e tagliato il gioco a due possedimenti con tutto il tempo.

“Non ci siamo arresi. Non ci siamo fermati”, ha detto Cross. “E non importa quanto triste o brutto potesse sembrare, abbiamo continuato a spingere. Abbiamo continuato a combattere fino alla fine.”

Anche dopo che la speranza era scomparsa del tutto dopo la presa del pugnale di Jeremiah Smith lunedì, la fame era rimasta. Gli irlandesi assaporarono di nuovo la grandezza; in questa nuova era di questo sport, hanno dimostrato di essere abbastanza bravi da competere per il premio più alto dello sport.

“La realtà è che tutti avevamo qualche dubbio, ma tutti abbiamo deciso di lavorare e ci siamo fidati l’uno dell’altro”, ha detto Freeman. “Lo facevamo ogni settimana e dovevi ancora credere che non sapevi se il tuo lavoro ti avrebbe portato il risultato che volevi, e loro hanno continuato a farlo. Hanno messo questo programma in condizione di giocare per un nazionale campionato.”

I lati positivi sono sia nei numeri che nei momenti. Gli irlandesi vantavano unità difensive e offensive che si classificavano tra le prime sei della nazione secondo ESPN SP+. Illinois settentrionale a parte, hanno dominato le squadre di cui erano migliori e hanno sfruttato ogni opportunità sul palco più grande per dimostrare che si tratta di un programma con una nuova prospettiva e slancio per andare avanti. Anche un marchio nazionale come Notre Dame può trarre vantaggio dall’esposizione generata da questa squadra.

“La cultura è cambiata. Non so come descriverla, ma le persone sono fiduciose”, ha detto Cross, che è a South Bend dal 2019. “Con questi giochi prima di quest’anno, era come, whoa, non non lo sai. Ora non pensi nemmeno che perderemo.”

La scalata della montagna del football universitario moderno è più ripida e lunga che mai. Giocare 15 o 16 partite in una stagione – e vincerne quattro di fila per vincere tutto alla fine – è un compito arduo, ma gli irlandesi sembrano nella posizione migliore per farlo.

“Ho detto a quei ragazzi che sono usciti meglio da questo programma: non mi interessa se siete qui da un anno o da sei anni”, ha detto Freeman. “Le prospettive per il calcio di Notre Dame sono estremamente alte. Finché le persone nello spogliatoio che tornano capiranno cosa significa, il lavoro svolto da questi ragazzi, ci sarà molto successo nel nostro futuro”.

Per Freeman et al. il dolore della perdita può durare solo fino a un certo punto. Il lavoro per creare l’aggiunta inizia immediatamente e incanalare lo slancio di questa corsa nel reclutamento e nell’aggiunta di portali sarà fondamentale. Notre Dame dovrà sostituire Leonard, Cross, Jack Kiser e pochi altri, mentre verranno ricaricate anche le squadre che hanno battuto nel loro cammino qui, inclusa Ohio State. C’è entusiasmo per il debuttante CJ Carr come quarterback, mentre il running back Jeremiah Love e il wide receiver Jaden Greathouse si dimostrano promettenti.

Per quanto duro sia stato lunedì sera, il dolore del presente è stato in qualche modo mitigato dall’ottimismo per il futuro che si estendeva oltre i confini dello spogliatoio irlandese.

“Ne vinceremo più di uno nei prossimi 10 anni. Ne sono fiducioso”, ha detto Lou Holtz, 88 anni, contro il quale si sono misurati tutti i suoi successori. “Abbiamo una cultura in cui crediamo e tu giochi per i tuoi compagni di squadra, e questo è Notre Dame”.

Tony Rice, quarterback dell’ultima squadra di Notre Dame a vincere un titolo nel 1988, forse lo ha riassunto meglio: “Nella mia vita pensavo che non l’avrei mai visto, ma è ora di passare il testimone a qualcun altro. “

“Questo è un territorio inesplorato per noi, ma non è stata una cosa isolata”, ha detto Cross. “Prima di quest’anno, questo è ciò che Notre Dame non può fare adesso. Ora è ciò che Notre Dame può fare.”

Andrea Adelson ha contribuito a questa storia.