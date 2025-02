“Abbiamo le sue spalle

Poco più di tre settimane dopo un mondo sportivo splendido commercio Luka Doncic e il suo Los Angeles Lakers Martedì sera ha ospitato Dallas Mavericks.

Tutti i nuovi compagni di squadra e allenatori di Doncic credono di essere pronti ed entusiasti di questa rapida mostra con una squadra che improvvisamente lo ha inviato fuori città, dove ha guadagnato cinque scelte All-NBA, dove ha portato alla finale della NBA della squadra dopo aver vinto il titolo di titolo -e dove si aspettava di porre fine alla sua carriera.

“Penso che stia bene”, ha detto l’allenatore dei Lakers JJ Redick. “Ogni giorno è stato con noi, è solo un po ‘più normale. Ci sono stato. Quando giochi alla tua vecchia squadra per la prima volta, specialmente aggiornato, sarà strano. Ma verrà, ma verrà, ma verrà, ma verrà, ma verrà, ma verrà, ma verrà, ma verrà, ma verrà Sarà in grado di gestirlo. “

I più grandi eventi della vita sono arrivati ​​a Doncic orribilmente velocemente a febbraio, quindi la velocità con cui questa partita monumentale è arrivata nel programma dei Lakers è solo una sfida per la superstar della Slovenia. Oltre al furto con scasso commerciale, Doncic continua a tornare in primo piano quando mancavano 6 settimane e mezzo con un vitello stretto.

Doncic ha rifiutato di parlare con i giornalisti lunedì dopo l’esercizio dei Lakers, che ha concluso con un tiro a metà campo dopo un trapano da tiro a 3 punti a Doria Finney-Smith, il suo ex compagno di squadra a Dallas. Entrambi i veterani sono finiti in Lakers in questa stagione in negozi separati.

“Penso che sia eccitato, ma tutti nello spogliatoio sono entusiasti”, ha detto Finney-Smith. “Abbiamo le spalle. Sarà una dura partita di battaglia. So che (l’allenatore di Mavs Jason) Kidd li rende pronti a venire qui e competere, quindi dobbiamo solo abbinare la loro intensità.”

Sfortunatamente, in questa partita non ci sono entrambi i principali giocatori nel negozio di successo.

Anthony Davis, un grande uomo che ha iniziato a condurre i Lakers al campionato 2020 con LeBron James, ha almeno due settimane con il danno all’inguine che ha subito nella sua prima partita con Mavs.

Davis, che sta arrivando con la sua nuova squadra, è amato a Los Angeles perché Doncic è a Dallas. È probabile che conosca questa passione da parte del team di vendita dei Lakers, e così è Max Christie, l’ex secondo round di Lakers, che è fiorito in un principiante in questa stagione prima del negozio per Mavs.

Una riunione completa del tribunale deve attendere almeno il 9 aprile, quando i Lakers visiteranno Dallas.

Doncic, che compie 26 anni di venerdì, ha giocato solo in quattro partite di Lakers perché è stato abbastanza sano da tornare in campo. Ma ha fatto un grande passo verso la perfetta forza a Denver sabato sera.

Ha fissato 32 punti con quattro 3 puntatori, 10 rimbalzi, sette con sette e quattro vittorie di ictus 123-100 di Lakers su Nugget, che è stata recentemente una partita grezza per Los Angeles.

“Quando ha fatto i primi tre, ero tipo” OK, è lì oggi “,” disse l’attaccante dei Lakers Rui Hachimura con Grin. “Non so quanto sia sano al 100%, ma ha iniziato a tornare al suo ritmo, quindi sono contento di lui.”

Quando le prime due partite di Doncic sono state giocate con un limite di minuto, ha lottato nella sua terza apparizione, andando a 5 18 e colpendo solo una nove società a 3 punte La perdita imbarazzante di Charlottelle da parte dei Lakers. Le fabbriche di giacche a caldo della NBA sono state evaporate nella produzione delle preoccupazioni di gioco di Doncic.

Lakers ha detto che non erano preoccupati per il più piccolo – e quando Doncic ha preso una partita da Portland per controllare gli infortuni, ha consegnato a Denver.

“Sapevo che stava arrivando”, ha detto Finney-Smith. “Luka, sparo con lei tutto il tempo, quindi sapevo che non c’era niente di sbagliato nel suo tiro. Non aveva giocato per un momento. Non ha giocato dopo Natale e i ragazzi vogliono che tornasse ed essere 30, 10 e 10 ma si prende il tempo di trovare il suo ritmo.

Reporting Associated Press.

