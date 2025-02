Abdul Carter di Penn State non lavorerà su una combinazione

INDIANAPOLIS – Il linebacker difensivo/esterno di Penn State Abdul Carter non lavorerà sullo scouting della NFL che si combina questa settimana a causa dell’infortunio alla spalla che ha subito nei leoni dell’ultimo gioco.

Gli agenti di Carter – Drew Rosenhaus e Robert Bailey – hanno detto ad Adam Schefter ESPN che Carter aveva subito lesioni per la perdita di Penn State Dame in semifinale del gioco di calcio universitario a gennaio.

“Ci aspettiamo pienamente che Abdul venga rinnovato in tempo per lavorare sulla sua Prosek a Penn e si esibirà a un livello molto alto”, ha detto Rosenhaus a Schefter.

Carter subirà esami medici per una mietitrebbia e parteciperà a interviste con team, ha aggiunto Rosenhaus.

Rosenhaus ha detto che ha anche consegnato una lettera del Dr. DAN COOPERA – La squadra della squadra Dallas Cowboys, che ha curato Carter – le squadre della NFL per dire che Carter è stato solo regolato dal punto di vista medico per continuare ad allenarsi.

È improbabile che molte delle migliori prospettive della proposta lavorino a Indianapolis, come nel caso di ogni anno. L’anno scorso, ad esempio, nessuno dei primi tre giocatori selezionati dello scorso anno – i quarterback Caleb Williams, Jayden Daniels e Drake May – non hanno funzionato a Indianapolis.

Domenica domenica ha dichiarato ESPN che il quarterback del Colorado Shedeur Sanders non lavorerà sulla mietitrebbia questa settimana. Lunedì Henry Organ, l’agente Boise Star, che è rimasto indietro Ashton Jeanta, Pete Thamel ESPN ha dichiarato che il suo cliente non si sarebbe esercitato sul campo.

La linea difensiva e i linebacker sono tra i primi giocatori a combinarsi questa settimana. Questi giocatori hanno lanciato le interviste alla loro squadra lunedì, gli esami medici in programma martedì e mercoledì e si sono allenati sul campo di giovedì al Lucas Oil Stadium.

Nel complesso, Carter è una delle migliori prospettive della proposta come il bordo più apprezzato dell’album. È View No.

In questa stagione ha guidato tutti i giocatori FBS con 24 strumenti per perdere 16 partite di Nittany Lions per andare con 12 borse e due litigi forzati.