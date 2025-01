Aberto da Austrália, dia 2: Coco Gauff, Novak Djokovic e Naomi Osaka alcançam a vitória e avançam para a segunda rodada

Coco Gauff avançou para a segunda rodada do Aberto da Austrália depois de derrotar Sofia Kenin na segunda rodada. (Foto de Cameron Spencer/Getty Images)

O Aberto da Austrália começou para valer no Dia 2, com muitos grandes nomes e vários americanos entrando em quadra para as partidas da Rodada 1. Depois de um Dia 1 encharcado de chuva, o tempo estava muito mais seco e as multidões, algumas das mais barulhentas e mais barulhentas. de apoio que você encontrará em um Major, eles eram tão densos quanto você esperaria.

Coco GauffA americana com melhor classificação no terceiro lugar, jogou uma partida cedo contra a também americana Sofia Kenin e saiu vitoriosa, vencendo por 6-3, 6-3. Ela interpretará Jodie Anna Burrage, da Grã-Bretanha, na segunda rodada.

Novak Djokovic ele interpretou um americano de 19 anos Nishesh Basavareddy na primeira rodada, e ficou surpreso quando Basavareddy, uma seleção curinga que ainda não tinha três anos quando Novak venceu seu primeiro Grand Slam no Aberto da Austrália em 2008, venceu o primeiro set.

Djokovic recuperou a bola e venceu a partida por 4-6, 6-3, 6-4, 6-2, mas ficou impressionado com a forma como Basavareddy, que se profissionalizou no mês passado, jogou contra ele.

Naomi Osakaque tem trabalhado duro para voltar ao grupo desde que voltou da licença maternidade no ano passado, abriu caminho contra a francesa Caroline Garcia. Ela venceu por 6-3, 3-6, 6-3 e enfrentará a 20ª Karolina Muchova no segundo turno.

Semente número 1 Pecador Jannik derrotou Nicolas Jarry em dois sets, embora tanto o primeiro quanto o segundo exigissem desempate. Sinner venceu por 7-6(2), 7-6(5), 6-1 e finalmente colocou Jarry para dormir no terceiro set. Carlos AlcarazO terceiro cabeça-de-chave teve uma vida um pouco mais fácil contra Alexander Shevchenko, vencendo por 6-1, 7-5, 6-1. Alcaraz enfrentará Yoshihito Nishioka na segunda rodada, enquanto Sinner enfrentará o australiano Tristan Schoolkate.

Iga Swiateksemeado em segundo lugar, conquistou uma vitória em dois sets sobre Katerina Siniakova e está programado para enfrentar Rebecca Sramkova da Eslováquia na segunda rodada.

Ex-finalista do Aberto da Austrália Stefanos Tsitsipassemeado em 11º, continua tendo problemas nas majors. Ele perdeu para um americano de 20 anos. Alex Michelsenque é atualmente o jogador mais jovem classificado no top 50 da ATP.

Além de Michelsen, os norte-americanos também tiveram sucesso no segundo dia. Nº 7 Jéssica Pegula derrotou facilmente o wild card australiano Maya Joint por 6-3, 6-0. Danielle Collins10º cabeça-de-chave, derrotou Daria Snigur em dois sets. Nº 12 Tommy Paulo e não. Francisca Tiafoe Ambos venceram suas partidas de cinco sets, que levaram quatro horas para serem concluídas. Carolina Dolehide e Sebastian Korda Eles também venceram suas partidas e avançaram para a segunda rodada.