Aberto da Austrália, dia 4: Coco Gauff avança, Novak Djokovic estabelece novo recorde, Naomi Osaka continua o retorno

A vitória de Novak Djokovic na segunda rodada do Aberto da Austrália na quarta-feira foi a 430ª partida de Grand Slam de sua carreira, dando a ele o recorde de todos os tempos sobre Roger Federer. (Foto de Andy Cheung/Getty Images)

A segunda rodada do Australian Open 2025 está aqui! Os primeiros jogos foram disputados no Dia 4 e, embora muitas das estrelas mais bem classificadas tenham passado para a Rodada 3, também houve algumas surpresas surpreendentes ao longo do caminho.

A surpresa de que todos vão falar não é sobre a melhor colocada que ficou chateada, mas sobre a jogadora que a derrotou. Naomi Osaka venceu na quarta-feira, derrotando a 20ª posição Karolina Muchova por 1-6, 6-1, 6-3. Inicialmente parecia que Osaka poderia estar a caminho de uma derrota rápida depois de vencer apenas um jogo no primeiro set de 32 minutos. Mas então ela encontrou sua forma (e seu soco), dominando Muchova pela hora seguinte para conquistar a vitória. É a primeira viagem de Osaka à terceira rodada de um torneio importante desde 2022.

Mais surpresas se seguiram. Casper Ruud, duas vezes finalista do Aberto da França e sexto cabeça-de-chave, não conseguiu se livrar de Jakub Mensik, de 19 anos. Ele perdeu o primeiro set para Mensik, depois empatou o placar no segundo set, mas não conseguiu impedir que Mensik vencesse os dois últimos sets. É a maior vitória da carreira do adolescente checo.

E a número 5 Qinwen Zheng, que ganhou o ouro no simples feminino nas recentes Olimpíadas de Paris e foi finalista no Aberto da Austrália de 2024, foi prejudicada por Laura Siegemund, de 36 anos, 14 anos mais velha que Zheng. A ultracompetitiva Siegemund lutou contra Zheng no desempate do primeiro set, que venceu por 7-3, e então Zheng pareceu ficar sem combustível.

As mulheres americanas mais proeminentes não tinham tais problemas. A número 3 Coco Gauff derrotou a britânica Jodie Burrage por 6-3, 7-5 após um segundo set competitivo (e prolongado). Jessica Pegula, a segunda mulher americana com melhor classificação no 7º lugar, derrotou Elise Mertens em 71 minutos, vencendo por 6-4, 6-2. Tommy Paul, o 12º cabeça-de-chave e segundo melhor americano no sorteio masculino, conquistou a vitória após um primeiro set difícil, derrotando Kei Nishikori por 6(3)-7, 6-0, 6-3, 6-1.

Carlos Alcaraz, terceiro cabeça-de-chave no individual masculino e favorito do público onde quer que vá, derrotou Yoshihito Nishioka por 6-0, 6-1, 6-4 em apenas uma hora e 21 minutos. A cabeça-de-chave feminina número um, Aryna Sabalenka, derrotou facilmente Jessica Bouzas Maneiro por 6-3, 7-5. E o número 2 Alexander Zverev continuou sua trajetória fácil nas primeiras rodadas com uma vitória por 6-1, 6-4 e 6-1 sobre Pedro Martínez.

Novak Djokovic, sétimo colocado, terminou sua partida da segunda rodada com uma vitória e uma nova entrada no livro dos recordes. Ele teve alguns problemas contra Jaime Faria, de Portugal, perdendo o segundo set no desempate, mas acabou vencendo por 6-1, 6(4)-7, 6-3, 6-2 em três horas. Ele também reivindicou a propriedade exclusiva do recorde de maior número de partidas de simples do Grand Slam já disputadas. Sua vitória sobre Faria foi sua 430ª partida do Grand Slam, empurrando o recordista anterior Roger Federer (429) para o segundo lugar e Serena Williams (423) para o terceiro.