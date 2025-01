Aberto da Austrália, dia 9: Madison Keys derrota Elena Rybakina, Jannik Sinner supera doença e chega às quartas de final

Madison Keys, dos EUA, venceu nove partidas consecutivas e avançou para as quartas de final do Aberto da Austrália após uma vitória sobre Elena Rybakina, do Cazaquistão, na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. (AP Photo/Manish Swarup)

semente número 19 Chaves Madison marcou a grande reviravolta no dia 9 do Aberto da Austrália, derrotando a número 6 Elena Rybakina por 6-3, 1-6, 6-3 na Margaret Court Arena para avançar para as quartas de final do torneio.

Rybakina lutou contra uma lesão nas costas durante a partida e ainda conseguiu se recuperar e vencer o segundo set. No entanto, ele não teve resposta para Keys devolver seu saque de forma consistente.

Após sua vitória no terceiro round sobre Dayana Yastremska, Rybakina admitiu aos repórteres que suas costas eram um grande obstáculo, dizendo: “não parece muito bom” e precisava de “mágica” para avançar no torneio.

Keys venceu nove partidas consecutivas e derrotou Rybakina depois de perder as duas últimas partidas contra ela.

“Eu realmente tive que me concentrar em obter o máximo de retorno no jogo hoje. Seu saque é uma arma”, disse Keys em sua entrevista pós-jogo. “Eu sabia que se pudesse tentar tornar competitivos pelo menos alguns dos meus jogos de serviço, teria uma chance.”

Keys enfrentará Elina Svitolina na partida das quartas de final na quarta-feira. Svitolina avançou ao derrotar Veronika Kudermetova em dois sets, 6-4, 6-1.

Melhor cabeça-de-chave masculina e atual campeão do Aberto da Austrália Pecador Jannik ele superou uma doença que lhe causou vários atrasos médicos durante a partida da quarta rodada. O jogo também foi atrasado por uma rede quebrada no quarto set.

Sinner finalmente prevaleceu sobre o nº 13 Holger Rune, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, mas visivelmente lutou durante a partida, visto tremendo enquanto estava sentado entre os sets.

“Hoje foi uma manhã muito estranha. Nem me aqueci, tentando entrar em quadra o mais em forma possível”, disse Sinner a Jim Courier após o jogo. “Eu sabia logo antes do jogo que teria problemas hoje.”

Com a vitória, Sinner se tornou o quarto jogador a chegar às quartas de final em 15 eventos consecutivos de nível tour, juntando-se a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Aos 23 anos, ele é o jogador masculino mais jovem a vencer 18 partidas consecutivas de Grand Slam em quadra dura desde que John McEnroe o fez em 1981.

Sinner enfrentará o australiano Alex De Minaur nas quartas de final. O oitavo cabeça de chave avançou além da quarta rodada do torneio pela primeira vez com uma vitória sobre Alex Michelsen por 6-0, 7-6 (5), 6-3.

De Minaur é o primeiro jogador australiano a chegar às quartas de final do Aberto da Austrália desde que Nick Kyrgios o fez em 2015. Anteriormente, ele avançou para as quartas de final no Aberto dos Estados Unidos, Aberto da França e Wimbledon.

“Isso significa o mundo” De Minaur disse, depois do jogo. “Não há nada que eu queira fazer mais do que jogar bem aqui na Austrália, na frente de vocês, então estou feliz por finalmente termos chegado às quartas de final aqui. Estamos em busca de coisas maiores e melhores.”

De Minaur e Sinner já se enfrentaram nove vezes e o italiano venceu todas as partidas.

Também na quarta rodada do sorteio feminino, a cabeça-de-chave número 8 Emma Navarro Ela suportou três sets para vencer a número 9 Daria Kasatkina, 6-4, 5-7, 7-5. A partida foi um jogo de idas e vindas, com cada jogador quebrando constantemente o saque do outro. Kasatkina parecia estar prestes a empatar o terceiro set, mas falhou com quatro erros consecutivos.

Navarro não seguiu um caminho fácil até as quartas de final, precisando de três sets para vencer todas as três partidas no Aberto da Austrália deste ano. Ela derrotou Peyton Stearns no primeiro turno por 6-7, 7-6, 7-5, e depois derrotou Xiyu Wang no segundo turno por 6-3, 3-6, 6-4. Na terceira rodada, Navarro conseguiu vencer Ons Jabeur por 6-4, 3-6, 6-4.

semente número 2 Iga Swiatek aguarda Navarro na partida das quartas de final de quarta-feira, depois de despachar facilmente Eva Lys em dois sets, 6-0, 6-1. Cada uma das partidas de Swiatek no Aberto da Austrália deste ano foram vitórias consecutivas.

Talvez como um aviso a Navarro, Swiatek diz que há espaço para melhorias.

“Ainda não sinto que estou no meu melhor, mas jogos como esse definitivamente me dão confiança”, disse Swiatek em sua entrevista pós-jogo. “Sinto que estou jogando um bom jogo.”

Fora da quadra, Swiatek soube que a Agência Mundial Antidoping não vai recorrer sua suspensão de um mês por teste positivo para a substância proibida trimetazidina em agosto. A análise do caso pela WADA determinou que o teste positivo de Swiatek foi o resultado da contaminação pela melatonina que ela estava tomando.

Swiatek cumpriu suspensão de um mês que terminou em 4 de dezembro.