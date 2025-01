Aberto da Austrália: Novak Djokovic desiste clinicamente após o primeiro set na semifinal contra Alexander Zverev

Novak Djokovic está fora do Aberto da Austrália de forma impressionante. O 24 vezes campeão do SLAM aposentou-se clinicamente imediatamente após perder o primeiro set de sua partida semifinal contra o número 2 Alexander Zverev no desempate por 7-6 (5).

É a primeira vez que Djokovic se aposenta na especialidade.

Conforme transmitido no clipe acima, a aposentadoria de Djokovic foi recebida com uma mistura de silêncio atordoado, confusão, aplausos e vaias. Zverev rapidamente apelou para quem participou das vaias:

“A primeira coisa que quero dizer é, por favor, pessoal, não vaiem um jogador quando ele sair lesionado”, disse Zverev. “Eu sei que todo mundo pagou pelos ingressos e todo mundo quer ver, espero, uma grande partida de cinco sets e tudo mais, mas você tem que entender que Novak Djokovic é alguém que deu a este esporte nos últimos 20 anos absolutamente tudo de sua vida. Ele também venceu este torneio com uma lesão abdominal.”

Djokovic, de 37 anos, superou uma lesão na perna esquerda para vencer Carlos Alcaraz nas fascinantes quartas de final, mas a lesão se revelou demais dois dias depois. Depois de não ter conseguido vencer um torneio importante em 2024, é certamente um final brutalmente decepcionante para a passagem de Djokovic em Melbourne. Depois de entrar como número 7, seu “push for 25” (especialidades), incluindo seu 11º título do Aberto da Austrália, permanece em espera, assim como suas esperanças de seu 100º título ATP.

Enquanto isso, Zverev avança para a terceira grande final de sua carreira e a primeira no Aberto da Austrália. Ele nunca ganhou uma especialidade. Ele enfrentará o vencedor do 21º lugar, Ben Shelton vs. Nº 1 Jannik Pecador.