Aberto da Índia: PV Sindhu é eliminado nas quartas de final

A duas vezes medalhista olímpica PV Sindhu ficou desapontada depois que sua valente luta terminou em uma derrota por pouco para a indonésia Gregoria Mariska Tunjung, medalhista de bronze em Paris, nas quartas de final de simples feminino no torneio India Open Super 750, na sexta-feira. Sindhu, ex-campeão, lutou muito após uma derrota unilateral na primeira partida, mas vacilou na partida decisiva, perdendo por 9-21, 21-19, 17-21 após uma emocionante luta de 62 minutos.

“É muito triste ter perdido no terceiro set depois de uma luta tão acirrada, mas acho que a partida será assim. É claro que tenho que voltar mais forte, mas neste momento eu diria que qualquer um ganharia ou perderia esse ponto.” Sindhu disse aos repórteres.

“Houve comícios longos. Preciso ser mais consistente e manter a peteca em quadra. Mas às vezes isso acontece. No segundo e terceiro sets não pulei drops, half-smashes ou cut drops. E estava preparado. Porém, na primeira partida não me senti confortável, cometi erros fáceis. Tunjung dominou logo no início, fazendo bom uso de suas deliciosas quedas para abrir uma vantagem de 11-4 no intervalo. Como Sindhu estava lutando contra derrames, tudo acabou rápido demais.

O indonésio conseguiu uma vantagem de 6-2 após a mudança de campo, mas Sindhu contra-atacou para igualar o placar em 9-9, com Tunjung cometendo erros repetidamente. O chute ao lado de Tunjung deu a Sindhu uma vantagem de um ponto no intervalo.

O jogo ofensivo de Sindhu, que incluiu chutes poderosos, ajudou-a a fazer o 14-10, mas Tunjung reagiu e empatou o placar em 14-14. Sindhu entusiasmada então recuperou a compostura, marcando dois pontos na partida antes de Tunjung marcar, permitindo que Sindhu vencesse a primeira partida por 21-19.

Tunjung conseguiu uma vantagem de 10-8 na fase decisiva, com os dois jogadores trocando intensas trocas. No entanto, Sindhu rapidamente recuperou a derrota após o intervalo e continuou a pressionar o adversário. Tunjung fez 17-14, mas Sindhu respondeu empatando o empate e marcando.

Tunjung, no entanto, garantiu três match points e, apesar dos melhores esforços de Sindhu, selou a partida com um field goal vencedor.

