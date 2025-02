Abordar as principais preocupações e desenhar o futuro

O presidente da AIFF, Kalyan Chaubey, também esteve presente na reunião.

Em uma reunião crucial destinada a promover o diálogo e a resolução de preocupações de longa data, os representantes dos clubes da I-League participaram de amplas discussões com a All India Football Federation (AIFF). A reunião, realizada no Raj Mansingh Hotel, em Délhi, viu a participação do presidente da AIFF, Kalyan Chaubey, focada em aspectos vitais como a sustentabilidade financeira, a estrutura da concorrência, o desenvolvimento da juventude, os padrões de arbitragem e o futuro do segundo nível do futebol indiano.

Com uma crescente insatisfação entre os clubes da I-League em relação à governança, obstáculos logísticos e desafios operacionais, essa reunião marcou um passo essencial para se juntar às lacunas e garantir um ecossistema de futebol mais estruturado e competitivo na Índia.

Planejamento de viagens, conformidade e licenças de clube

Uma das principais preocupações levantadas pelos representantes do clube foi o alto custo das viagens, que continua a forçar os recursos financeiros. Foi proposto que o planejamento de acessórios fosse mais estruturado regionalmente para minimizar as despesas de viagem, permitindo que os clubes joguem vários jogos em uma região antes de passar para outro local. Além disso, foram destacadas as preocupações de conformidade com o local e os requisitos inconsistentes do Comissário das Partes, e os clubes pediram à equipe técnica da AIFF que realizasse inspeções exaustivas antes do início da temporada.

Sobre o assunto da licença do clube, os clubes da I-League expressaram sua frustração por formalidades estritas, apesar de sua não participação nas competições da AFC. Eles pediram uma abordagem mais equilibrada que lhes permita se concentrar no desenvolvimento do futebol, em vez de obrigações administrativas excessivas. Aiff reconheceu essas preocupações e garantiu uma revisão das políticas existentes para fornecer o alívio necessário.

Decisões de arbitragem, implementação e prevenção de Varn de multas desnecessárias

Os padrões de arbitragem e a necessidade de tecnologia de árbitros de assistente de vídeo (VAR) para incidentes cruciais de coincidência surgiram como pontos de conversa significativos. Os clubes pressionaram os avaliadores dos árbitros, que estão praticamente presentes durante as partidas a serem capacitadas a intervir em decisões importantes, como cartões vermelhos, garantindo justiça e precisão. A AIFF expressou sua abertura para explorar soluções tecnológicas viáveis ​​dentro das limitações do orçamento da liga.

Além disso, os clubes solicitaram uma reconsideração da imposição frequente de multas por explosões emocionais e infrações menores, argumentando que, embora a disciplina seja necessária, sanções excessivas interrompem a moral da equipe. A Federação garantiu aos clubes que, embora a disciplina continue sendo uma prioridade, será feito um esforço para diferenciar entre crimes graves e reações no jogo promovido emocionalmente.

Desenvolvimento da Juventude e Estrutura da Academia

Foi alcançado um consenso sobre a estrutura das ligas juvenis, com clubes que defendem um modelo mais sustentável. As equipes da I-League afirmaram que não deveriam ser obrigatórias para equipes de campo em cada categoria de idade de jovens, com a principal abordagem restante nos esquadrões seniores e sub-18.

Por outro lado, as associações estaduais devem cuidar das ligas Sub-15 e Sub-13, organizando competições mais longas e mais longas para fornecer aos jovens talentos uma exposição competitiva constante. Aiff reconheceu esse pedido e enfatizou a importância do desenvolvimento da base, garantindo que uma estrutura mais refinada seja considerada nas próximas temporadas.

Expansão da liga e do sistema de remoção de remoção

Os clubes da I-League defendiam fortemente um sistema de remoção de promoção claro e estruturado entre ISL e I-League, citando a necessidade de maior competitividade e um caminho definido para os clubes que aspiram a atingir o nível superior. Além disso, foram levantadas preocupações com o número limitado de equipes da I-League, com clubes que propõem uma expansão dos 12 para pelo menos 16 equipes atuais.

Uma expansão semelhante do ISL também foi sugerida para fortalecer o ecossistema de futebol doméstico. Aiff reconheceu essas demandas e garantiu que as discussões continuassem em relação à estrutura de longo prazo das competições da liga.

Um roteiro para colaboração e crescimento

A reunião concluiu em uma nota construtiva, com o presidente da AIFF, Kalyan Chaubey, reconhecendo as queixas dos clubes da I-League e enfatizando o compromisso da Federação de promover um sistema mais inclusivo e transparente.

Embora os desafios permaneçam, esse diálogo foi um passo positivo para alinhar o interesse e garantir um futuro mais sustentável para o futebol indiano. Os clubes foram incentivados a participar ativamente de futuras discussões, abrindo caminho para colaboração e crescimento contínuos no cenário do futebol do país.

