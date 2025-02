"Absolutamente irracional": Rohit Sharma, Gautama Gambhira Strategy Brown Up by Ex -India Star

A equipe da Índia terminou uma bem -sucedida equipamento de 305 com a Inglaterra no segundo ODI em Cuttack no domingo, e o capitão Rohit Sharma liderou uma acusação com um bastão. Embora isso tenha sido outra vitória conveniente para a Índia, algumas decisões que gerenciam a equipe lideradas por Gautam Gambhir ainda estão caindo. O ex -Krykista India Dodda Ganesh não mencionou palavras nas mídias sociais porque ele fez algumas perguntas críticas.

Estranhamente, o versátil Axar Patel foi enviado em frente ao portão KL Rahul, e não pela primeira vez nesta série. Rahul, que é o tanque mais alto da característica, costumava ver sua posição piscando embaralhada com base nas necessidades da equipe. Também não é um wicketkepepeer tradicional, mas foi colocado nessa posição para ajudar a equipe em um equilíbrio melhor.

Embora poucos se opuseram a coletar Rahul como goleiro da Índia em Rishabh Pant, que ainda está aquecendo o banco, o ex -Ganesh se opôs à posição do piscar de olhos de Rahul. O critério-parto foi embora para jogar no local nº 6 em ordem, atrás do AXAR, que é considerado “boliche”.

“Axar Patel novamente antes de Kl Rahul? Eu não tenho como. Tom?

Axar Patel novamente antes de KL Rahul? Estou sem uma palavra. Faz sentido pressionar um bolo de verdade como Rahul em 6? Quando você tem 5/3, você tem a coragem de enviar Axara em um arremesso difícil? Caso contrário, que sentido é esse experimento? Absolutamente irracional

A única razão pela qual os especialistas foram capazes de perceber essa mudança na ordem de piscar para Rahul é o treinador Gautam Gambhir, que preferiria tanto uma combinação de sua mão direita no meio.

Quando se trata da partida, Rohit começou a criar seus 32. Odi Sin. Sua batida colocou a base de vencer na série Índia, porque os anfitriões foram por 2 a 0 com a Inglaterra, com um jogo a perder.

“… quando as pessoas jogam há muitos anos e filmaram tantas corridas há anos … isso significa alguma coisa”, disse Rohit em um filme disponibilizado pela BCCI.

“Joguei este jogo há muito tempo e entendo o que é necessário para mim. Então, é apenas sair e fazer suas coisas e foi o que eu fiz hoje, uma das minhas coisas. ‘

“Na minha opinião, era apenas sobre fazer as coisas que faço, tento bater do jeito que faço. Eu estive aqui há tempo suficiente … Uma ou duas batidas não mudarão de idéia e a maneira como eu bati. Mas (foi) apenas mais um dia no escritório-acrescentaram 37 anos.