AC Milan vs. Alinhamentos de Feyenoord: onde ver a transmissão ao vivo da Liga dos Campeões da UEFA, as probabilidades, a previsão, a escolha

O AC Milan receberá Feyenoord na terça -feira em San Siro para a seção dos playoffs da UEFA Champions League, já que a equipe treinada por Sergio Concicao precisa cancelar o resultado na quarta -feira passada, quando na última quarta -feira passada Christian Pulisic e seus companheiros de equipe perderam por 1-0 Para a equipe holandesa, graças a uma meta inicial marcada por Igor Paixeo. Os Rossoneri precisam retornar em seu estádio de casa para avançar para a próxima etapa, onde podem encontrar os rivais da cidade, inter, na 16ª rodada.

Como olhar e provavelmente

Data: Terça -feira, 18 de fevereiro | Tempo: 12:45 e

Terça -feira, 18 de fevereiro | 12:45 e Localização: San Siro – Milão, Itália

San Siro – Milão, Itália Olhar: Paramount+

Paramount+ Ímpar: AC Milan -250; Desenhe +360; Feyenoord +700

Notícias da equipe

AC Milan: Espera -se que a Concicao faça algumas mudanças desde a primeira mão, desde a semana passada, os Rossoneri começaram pela primeira vez com todos os grandes nomes ao mesmo tempo: Rafael Leao, Christian Pulisic, João Felix e Santiago Giménez. No entanto, realmente não funcionou e é por isso que Leao deve começar no banco na terça -feira.

Possível AC Milan Xi: Maignan; Walker, Tomor, Pavlov, Theo Hernandes; Musah, Phofana, Reiñss; João Felix, Pulisic, Gomena.

Feyenoord: Entre os jogadores feridos, Ayase Ueda e Quinten Timber perderam o jogo durante o fim de semana contra a NEC e ainda estão em dúvida para o jogo de San Siro na terça -feira.

Possível xi: Wavereuge; Leia, Belen, Hanko, Hartman; Mod, Hwang, madeira; Hadj Moussa, Ueda, Paixeo.

Previsão

Após um primeiro jogo decepcionante, o AC Milan é chamado a reagir na terça -feira contra o Feyenoord e precisa marcar pelo menos dois gols para se classificar para a próxima rodada. Escolher: AC Milão 2, Feyenoord 0.

