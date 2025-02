AC Milan vs. AS Roma: Alinhamentos de transmissão ao vivo das finais da Coppa Itália, canal de televisão, como ver online, probabilidades

O AC Milan será o apresentador de Roma na quarta-feira, nas quartas de final da Itália 2024-25, e o lado vencedor do sorteio enfrentará inter ou Lazio para um derby em potencial da Madonnina ou Della Capital nas semifinais. Rossoneri e Giallorossi eram equipes italianas muito ativas no dia do prazo de transferência, em particular a equipe treinada pelo atacante português da Concicao Joao Felix no empréstimo do Chelsea, entre outras assinaturas nas últimas horas de negócios. É isso que você precisa saber:

Como olhar e provavelmente

Data : Quarta -feira, 5 de fevereiro | Tempo 15h

: Quarta -feira, 5 de fevereiro | 15h Localização : San Siro – Milão, Itália

: San Siro – Milão, Itália Transmissão ao vivo: Paramount+

Paramount+ Ímpar: AC Milan +105; Desenhe +250; Como Romaní +240

Christian Pulisic de Usmnt se une a Santiago Giménez de México, enquanto Rossoneri procura estabilidade Chuck está de pé

Notícias da equipe

AC Milan: A equipe local não apresentará nenhuma empresa no último dia da janela de transferências, já que João Felix e o atacante mexicano Santiago Giménez devem começar a partir do banco. O fim da USMNT, Christian Pulisic, poderia começar do banco, pois se espera que Samuel Chukwueze comece contra o Giallorossi.

Potencial AC Milan Xi: Maignan; Walker, Gabbia, Tommothy, Theo Hernandes; Phofana, Musah; Leao, Leao; Abraão.

Como Romani: É provável que o treinador -chefe Claudio Ranieri seja o nome Paulo Dybala na equipe titular, juntamente com o atacante Artem Dovbyk, enquanto o ex -final do AC Milan Alexis Saelemaekers também deve ser nomeado contra seu antigo clube.

Potencial como romaní Xi: Svilating; Celik, Hummels, Ascoka; Saelemaekers, Koné, Walls, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Previsão

Não será fácil para o AC Milan, mas o Rossoneri deve ser a equipe vencedora na quarta -feira. Escolher: AC Milão 2, como Roma 1.