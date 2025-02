AC Milan vs Feyenoord Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Rossoneri enfrentará o South Club na segunda mão dos playoffs da Liga dos Campeões.

A equipe holandesa terá uma grande oportunidade de progredir para a próxima rodada da UEFA Champions League. Na primeira mão, Feyenoord venceu o jogo por 1 x 0 contra o AC Milan. Eles certamente procurarão obter outro bom resultado contra Rossoneri para reservar seu lugar na fase de eliminação.

Feyenoord demitiu seu gerente, Brian Pireske, devido ao seu baixo desempenho em Eredivisie, mas certamente os ajudou a chegar tão longe na UCL pela primeira vez desde 1994/95. Este será um jogo muito importante para a equipe holandesa, e eles certamente procurarão fazer seus fãs felizes em forçar um desconforto em San Siro.

Os problemas continuam para o AC Milan, pois estão seguindo uma meta. Certamente eles têm muita pressão sobre eles para obter a vitória na terça -feira. O Milan foi o clube mais ativo da janela de transferência de inverno e trouxe muitos jogadores de qualidade que devem ajudar a equipe a alcançar seu objetivo.

Não apenas no nível continental, mas também na série A, eles não foram capazes de executar de forma consistente. Sergio Concicao recebeu muitas críticas dos fãs e da mídia. Se não se encontrar, poderá haver algumas consequências. Os dois últimos jogos na UCL foram muito vergonhosos para eles.

Começo:

Localização: Milão, Itália

Estádio: San Siro

Data: terça -feira, 18 de fevereiro

Horário de início: 23:15 é

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma

AC Milan (todas as competições): LWWDL

Feyenoord (todas as competições): Wwllll

Jogadores para olhar

Santiago Giménez (AC Milan)

Giménez tem uma construção bastante robusta que o ajuda a segurar a bola muito bem. Pés ágeis e pingando, eles são algo que Giménez tem em seu arsenal, o que significa que ele pode surpreender os defensores, quebrar o gosto e vencê -los. Não é um número nove que só precisa de serviço para prosperar, você pode criar suas próprias possibilidades às vezes do nada.

Ele também tem uma capacidade especial de dar assistência. A melhor parte é como parece encontrar seus colegas de equipe em posição. Do lado de fora da bola, ele gosta de pressionar no topo do campo. Nos últimos três jogos para Milão, ele marcou um gol. O atacante procurará ajudar sua nova equipe a entrar na próxima rodada contra seu antigo time.

Mãe Jakub (Feyenoord)

O modo é uma presença fisicamente imponente no campo. É de construção média, mas possui boa força em situações de 1V1. Tem um ritmo decente e tem boas rajadas de aceleração. Ele demonstra uma gama excepcional de passes na maioria das situações e sabe quando manter a bola no chão e jogar passes simples.

Uma coisa que sempre procura fazer é progredir a bola sempre que possível. O internacional polonês desempenhou um papel fundamental no último elemento contra o Milão e certamente procurará repetir o mesmo desempenho nos próximos dias. Até agora, ele jogou cinco jogos pelo time holandês e já impressionou os fãs com seu desempenho.

🇪🇺 | 𝗛𝗜𝗚𝗛𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧: Modly Jakub impressionou em sua estréia na Liga dos Campeões, desempenhando um papel fundamental na vitória de 1: 0 do Feyenoord sobre o AC Milan: 🔹 90 minutos jogados🔹 26/38 passes (68%) 🔹 7/10 duelos da terra eles Ganhou 4/4 Aerial Aerial ¡Duels ganhou o forte desempenho de 4 xícara! 💪 #Ucl pic.twitter.com/hagvkhwami – PSN Football (@psn_futbol) 13 de fevereiro de 2025

Coincidência

O vencedor da última reunião foi Feyenoord

Quando o AC Milan liderou por 1 a 0 em casa, eles ganham 71% de suas partidas.

O AC Milan marcou 2,07 gols quando joga em casa e o Feyenoord recebe 2,21 gols quando ele joga (em média).

AC Milan vs Feyenoord: Conselhos de apostas e probabilidades

Conselho 1 – AC Milan para ganhar este acessório – 4/9 por Bet365

Dica 2: Ambas as equipes para escrever

Dica 3 – Objetivo observado por mais de 1,5

Lesões e notícias do equipamento

Para a equipe local, Warren Bondo, Alessandro Florenzi, Loftus-Cheek e Emerson Royal estão à margem devido a lesões. O resto dos jogadores está em forma para jogar.

O lado de Justin Bijlow, Gernot Trauner, Calvin Stengs, Chris Nadje, Jordon Lotomba e Ramiz Zerrouki devido a lesões. O resto da equipe é adequado para jogar.

Cabeçalho

Festas: 3

AC Milan: 1

Feyenoord: 2

Desenhos: 0

Alinhamentos previstos

O AC Milan previu o alinhamento (4-2-3-1):

Maignan (GK); Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Felix, Leao; Giménez

FEYENOORD PREPORTA O ALINADO (4-3-3):

WELLENREUTHER (GK); Leia, Beelen, Hanko, estreito; Modo, Milambo, madeira; Moussa, Ueda, Paixeo

Previsão de coincidências

Este será um acessório emocionante seguro. O lado holandês, apesar dos jogadores importantes, levantará um grande desafio para a equipe local. O Milan tem a qualidade para obter o resultado e retornar neste acessório, mas eles terão que estar no seu melhor para chegar à próxima rodada. Prevemos que a equipe local terá um resultado positivo e vencerá esta partida.

Previsão: AC Milan 3-1 Feyenoord

Teledifusão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: TNT Sports

EUA.: Fubo TV, CBS Sports Network

Nigéria: SuperSport

