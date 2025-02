Defender o troféu de Mumbai Mumbai Ranji contra Haryana foi transferido de Lahla para Calcutá pela BCCI. Todos os trimestres -finalizações terão casos de cinco dias, das 8 às 12 de fevereiro. Embora nenhuma razão tenha sido dada para mudar o local, é ensinado que o inverno na região norte pode ser desafios como a névoa da manhã em Lahla e influenciar o processo. “Sim, recebemos a comunicação da BCCI de que nosso quarto de final contra Haryana seria tocado no Eden Gardens”, disse Ajinkya Nik, da Mumbai Cricket Association (MCA), na quarta -feira.

A banda em Mumbai, que tem o reconhecimento de 42 títulos de Ranii, será apresentada por estrelas como o Capitão T20 T20 T20 na Índia, versátil Shivam Dube, Shardul Thakur e o capitão Ajinky Rahane.

A síndrome de Haryana será um cabeçalho pela sensação da costura Anshul Camboj.

As três finais restantes de três quartos devem ocorrer em Rajkot (Saurashtra vs Gujarat), Nagpur (Vidarbha vs Tamil Nadu) e Pune (Jammu e Caxemira vs Kerala).

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).