Ace Sprinter Hima Das dá um mergulho no Ganges no Maha Kumbh

A velocista estrela Hima Das, que está se preparando para a nova temporada depois de cumprir uma suspensão de 16 meses devido a uma falha na colocação, visitou o Maha Kumbh e deu um mergulho no Santo Ganges, disse seu guru espiritual. A medalhista de ouro dos Jogos Asiáticos de 2018, que nasceu na remota vila de Dhing, em Assam, e é apelidada de ‘Dhing Express’, chegou aqui junto com seus amigos depois de receber as bênçãos de seu guru Keshav Das Ji Maharaj. Maharaj está associado a Nirmohi Akhara. “Quando Hima conheceu o acampamento do Nordeste (em Maha Kumbh), ela não resistiu em visitar. Hima veio com as amigas, tomou banho no Ganges e partiu no domingo”, disse Maharaj à PTI.

“Ela ficou muito entusiasmada com a experiência e veio ver o Naamghar (tradicional salão de orações assamês). A visita dela à feira foi encantadora”, acrescentou.

O naamghar consiste em “Manikut” (santuário interno), “Kirtan Ghar” (sala de orações) e “Rangali Suha” (portão de entrada). O Manikut abriga um ídolo com textos do Senhor Narayana ou Bhagavata.

A suspensão de Hima, de 25 anos, durou de 22 de julho de 2023 a 21 de novembro de 2024 devido ao seu não comparecimento aos testes antidoping fora de competição exigidos.

Em 2018, Hima se tornou a primeira mulher indiana a ganhar o ouro em uma competição internacional ao terminar em primeiro lugar na final dos 400m Sub-20 do Campeonato Mundial.

Ele também atua como DSP na Polícia de Assam.

