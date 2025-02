“Acho que estou em disputa para a turnê da Inglaterra”, disse a equipe de teste de Shardul Thakur sobre a equipe de testes da Índia no meio da excelente forma de troféu de Ranji

O último jogo de teste de Shardul Thakur foi em dezembro de 2023.

Shardul Thakur expressou otimismo em ser retirado para a equipe de teste indiana para sua turnê de testes de cinco jogos pela Inglaterra no final do ano.

Thakur, que jogou o último de seus 11 testes em dezembro de 2023 na turnê da África do Sul, esteve em uma excelente maneira na atual temporada de 2024/25 do troféu de Ranji, onde sua equipe, Mumbai, chegou às semifinais.

Shardul Thakur foi excelente com morcego e bola e está resgatando Mumbai por problemas nos últimos jogos.

Com o bastão, ele marcou 402 corridas em média 40, atingindo um século e três anos cinquenta. Com a bola, Thakur coletou 33 postigos em 19,96 com um de cinco por e um hat-trick.

“Quando não há lugar na equipe, há uma decepção naturalmente. E, quando você não está tocando, sentado inativo em casa, você tende a pensar mais sobre isso “, Thakur foi convocado pelo Times of India.

“Mas uma vez que vou ao campo, toda a minha abordagem está no jogo, seja o Cricket Club, o Troféu Ranji, o IPL ou jogando pela Índia. Para mim, cada partida de críquete é a mesma, independentemente do nível. Eu sempre pretendo fazer o meu melhor em qualquer jogo que eu jogue, não tenho outros pensamentos.

O próximo passo é fazer meu lugar na equipe e ganhar a seleção: Shardul Thakur

No ano passado, Shardul Thakur foi removido da equipe de testes devido à imersão nos retornos, enquanto Nitith Kumar Reddy Rose como um bastão de todo o terrano na Austrália.

Mas com sua experiência e forma como um ritmo adequado, Shardul Thakur está assistindo a um lugar na equipe da série de testes na Inglaterra em junho.

“Sim, absolutamente. Eu acho que estou em disputa (para a turnê da Inglaterra). O próximo passo é fazer meu lugar na equipe e ganhar a seleção. Esse é sempre o objetivo.

“Neste momento, estou jogando no nível do troféu de Ranji. O International Crick é o nível mais alto pelo qual todos lutamos. Está sempre em minha mente, é a motivação para jogar pelo país que me leva. Aquela paixão, aquele fogo, nunca desaparece “, Adicionado.

