Adam Schafter afferma che 1 candidato apparirà come il preferito di Saints HC Job

I New Orleans Saints stanno ancora cercando il loro prossimo allenatore dopo aver licenziato l’ex allenatore Dennis Allen a metà della scorsa stagione.

In effetti, sono l’unica squadra della NFL rimasta senza l’allenatore.

Tuttavia, un po ‘di chiarezza è stata recentemente portata alla situazione dall’insider senior ESPN Adam Schafter.

“Sembra che (i santi) siano presi di mira dal coordinatore offensivo di Eagles Kellen Moore”, ha detto Schafter giovedì mattina a proposito di “alzati”.

.@Adamscha dopo Sugli Eagles e Kellen Moore sono apparsi come il principale candidato HC per i santi. pic.twitter.com/fgf64sm5ox – Get Up (@getupSespn) 30 gennaio 2025

Moore, 35 anni, ha avuto un rapido aumento della fama come trainer della NFL.

Dopo aver giocato in campionato per sei anni come backup -quarterback, l’ex star di Boise State è entrata nello staff tecnico di Dallas Cowboys.

Lì alla fine è diventato un coordinatore offensivo e ha avuto lo stesso ruolo negli ultimi anni con Los Angeles Chargers e ora Philadelphia Eagles.

Quest’anno, Eagles ha concluso la stagione regolare si è classificata in ottava in totale violazione, numero due in violazione pericolosa, settimo con violazione del punteggio e ha avuto solo 15 regali (legati al quinto cinque).

I santi hanno probabilmente notato il lavoro di Moore con All-Pro, che corre indietro di Saquon Barkley e spera di poter fare lo stesso con Star Running Back Alvin Kamara.

Se si dovesse concludere un accordo, la relazione tra Moore e veterano -quarta di Derek Carr sarebbe certamente una cosa da vedere, poiché entrambi gli uomini potevano sentire di avere qualcosa da dimostrare.

Attualmente, Moore sta cercando di aiutare le aquile sulla gobba e vincere il Super Bowl prima di poter pensare di fare un concerto di capo allenatore.

PROSSIMO: Uno dei preferiti è arrivato per essere il prossimo allenatore principale di Saint