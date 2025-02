Adam Schafter crede che 1 AFC -Team perseguirà Sam Darnold

Las Vegas Raiders entra in un’importante bassa stagione con decisioni di quarterback che minacciano grandi.

Mentre si preparano a rimodellare il programma, il n. 6 offre una scelta totale nel 2025 NFL Draft Flessibility, ma il team sembra lanciare una vasta rete nella loro ricerca di un quarterback in franchising, inclusa l’esplorazione del mercato degli agenti liberi.

ESPN -Insider Adam Schafter ha recentemente identificato un potenziale obiettivo.

“Penso che Raiders giocherà per Sam Darnold”, ha detto Schafter al “Pat McAfee Show”. “Penso che Sam Darnold sia un candidato per essere quarterback di Raiders. Vediamo se il Minnesota lo lascia andare o no. Vediamo se funziona con Darnold, che è gestito a Las Vegas. “