Adam Schafter rivela ciò che sente sul coaching di Saints -Search

I New Orleans Saints e Dallas Cowboys sono le uniche due squadre della NFL ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo che Las Vegas Raiders ha assunto Pete Carroll e Jacksonville Jaguars assunti di recente Liam Coen.

Mentre la ricerca continua, Adam Schafter di ESPN ha recentemente condiviso gli aggiornamenti sui piani attuali di Holy e sui candidati ancora considerati per il prossimo allenatore della squadra.

Durante una recente apparizione al Pat McAfee Show di venerdì mattina, Schafter ha ancora notato che ci sono ancora molti ragazzi nella miscela del concerto del capo allenatore della squadra prima di far galleggiare l’ex Green Bay Packers e il principale allenatore di Dallas Cowboy Mike McCarthy come opportunità ma notare “lì lì sono alcuni altri ragazzi a cui sono ancora interessati. “

"Ci sono ancora molti ragazzi nella miscela del lavoro principale di New Orleans Saint. Penso che Mike McCarthy avrebbe senso lì, ma penso che ci siano altri ragazzi a cui sono ancora interessati"

Carroll, Ben Johnson e Mike Vabel erano tra i più grandi nomi sul mercato e McCarthy ora è rimasto solo un potenziale sito di atterraggio se diventa il capo allenatore nel 2025.

I santi non hanno una velocità urgente di assumere McCarthy in quanto è ora la loro unica opzione, quindi ha senso che continuino a cercare perché il mercato è seriamente ristretto a solo due destinazioni rimanenti.

I santi hanno licenziato Dennis Allen dopo una stagione disastrosa e sono in una posizione impegnativa, in particolare con un quarterback a Derek Carr, che non ha vinto i fan negli ultimi anni.

Inoltre, stanno affrontando una situazione salariale gonfiata.

Vedremo se McCarthy è la risposta o se un altro nome emerge nei prossimi giorni.

