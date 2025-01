Adam Schefter dice che 2 squadre hanno provato a scambiare per Mike Tomlin

Allo stesso tempo, la scorsa stagione, c’erano alcune voci sulla possibilità che Mike Tomlin avrebbe lasciato i Pittsburgh Steelers.

Ha alimentato quelle voci solo quando è uscito da una conferenza stampa quando gli è stato chiesto a riguardo.

Alla fine i giocatori si sono radunati dietro di lui ed è tornato per un’altra stagione.

Dopo aver visto la squadra sperimentare lo stesso ciclo infinito ed uscire di nuovo dai playoff, le voci hanno cominciato a riaffiorare.

Secondo un rapporto ESPN di Adam Schefter, i Chicago Bears e un’altra squadra NFL senza nome li hanno contattati per vedere se potevano scambiare con Coach Tomlin.

Almeno un’altra squadra oltre ai Bears ha valutato l’idea di poter in qualche modo provare a scambiare per Tomlin, solo per essere informata che l’allenatore degli Steelers ha una clausola di non scambio nel suo contratto, secondo una fonte della lega. https://t.co/alCQEci2YO — Adam Schefter (@AdamSchefter) 18 gennaio 2025

Secondo il rapporto di Schefter, gli Steelers hanno respinto l’idea, aggiungendo che anche l’allenatore aveva una clausola di non scambio nel suo contratto.

Tomlin non ha mai avuto una stagione perdente nella sua carriera da capo allenatore, che è uno dei risultati più notevoli di qualsiasi capo allenatore.

Tuttavia, per quanto bravo sia un allenatore, e per quanto si possa capire che più squadre sarebbero interessate ai suoi servizi, non vince una partita di playoff da otto anni.

Gli Steelers non fanno cose come la maggior parte delle squadre.

Raramente licenziano allenatori o decisori e credono ancora che Tomlin sia la persona giusta per loro.

Può darsi, ma è difficile aspettarsi qualcosa di diverso quando fai sempre la stessa cosa ed è da molto tempo che non si candidano davvero.

