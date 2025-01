Adam Schefter nomina 2 squadre che sono legittimi candidati per Mike McCarthy

I Dallas Cowboys e Mike McCarthy hanno vissuto una sorprendente rottura reciproca dopo la fine della stagione regolare della NFL dopo che McCarthy ha portato la squadra a un record di 7-10 nonostante la perdita di Dak Prescott a causa di un infortunio di fine stagione.

Il mandato di McCarthy come capo allenatore di Dallas si è concluso rispettabilmente, e ora è diventato uno degli allenatori più ricercati sul mercato.

Adam Schefter di ESPN ha nominato due squadre che sono candidati legittimi per assumerlo.

Durante la sua apparizione di lunedì al Pat McAfee Show, Schefter ha detto che i New Orleans Saints e i Chicago Bears sono entrambi “in gioco” per Mike McCarthy.

“Penso che Mike McCarthy sia in gioco a Chicago e New Orleans. E’ un candidato legittimo in entrambe le sedi”@AdamSchefter #PMSLive pic.twitter.com/XF8akpR1Oy — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 20 gennaio 2025

McCarthy non è l’ingaggio più entusiasmante che una squadra possa fare, ma ha appena vinto 12 partite in tre stagioni consecutive per i Cowboys, anche se le difficoltà della squadra nei playoff in quelle tre stagioni erano ben documentate.

Gli allenatori vincitori del Super Bowl non arrivano sul mercato molto spesso, e i Bears e i Saints sono entrambi allo sbando e trarrebbero comprensibilmente beneficio dall’assumere un allenatore con il tipo di pedigree di McCarthy.

I Bears hanno licenziato l’allenatore Matt Eberflus durante la stagione, segnando la prima volta che la squadra ha apportato un cambio di allenatore durante la stagione nella storia della franchigia, il che è un chiaro indizio che lo spogliatoio era allo sfascio e aveva bisogno di un leader capace come McCarthy.

La prospettiva dei Saints non è incoraggiante come quella di Chicago.

Il quarterback Derek Carr non è stato all’altezza delle aspettative da quando ha firmato con la squadra come free agent, e la squadra rimane in una situazione di tetto salariale non invidiabile.

Con la stagione che volge al termine, scopriremo presto dove atterreranno tutti questi allenatori e McCarthy avrebbe molto senso per entrambe queste franchigie oppresse.

PROSSIMO: Adam Schefter rivela ciò che ha sentito sull’interesse di Kliff Kingsbury come capo allenatore