Adam Schefter prevede quando Ben Johnson e Aaron Glenn otterranno nuovi lavori

Sulla carta, la finestra del Super Bowl dei Detroit Lions dovrebbe rimanere aperta ancora per qualche anno.

In realtà, questo potrebbe non essere il caso.

Dan Campbell è vicino a perdere i suoi migliori assistenti allenatori, cosa che non può essere trascurata.

Secondo un rapporto di Adam Schefter di ESPN, Ben Johnson e Aaron Glenn potrebbero avere un lavoro di capo allenatore già questa settimana (tramite NFL su ESPN).

“Immagino che (Ben Johnson e Aaron Glenn) abbiano un lavoro al più tardi entro la metà di questa settimana.”@AdamSchefter ritiene che i Lions perderanno i loro coordinatori offensivi e difensivi il prima possibile. pic.twitter.com/w5Z7eBVblQ — NFL su ESPN (@ESPNNFL) 20 gennaio 2025

Abbiamo visto come perdere due coordinatori nella stessa offseason possa frenare una squadra e, se ciò accade, l’allenatore Campbell sarà molto sotto pressione per dimostrare il suo valore.

I Lions erano i favoriti per rappresentare la NFC nel Super Bowl di questa stagione dopo aver ottenuto il n. 1 seme.

Tuttavia, non furono all’altezza di Jayden Daniels e dei comandanti di Washington.

Ben Johnson si era già ritirato dalle considerazioni da capo allenatore la scorsa stagione.

Ha scelto di tornare a Detroit per occuparsi di alcuni affari in sospeso con i Lions.

Anche se così non fosse, probabilmente non prenderà la stessa decisione per due anni di seguito.

Per quanto riguarda Glenn, è un ex giocatore con molti collegamenti in campionato, e con il lavoro che ha svolto a capo di una difesa un tempo in difficoltà, è giusto che anche lui abbia un’opportunità.

Dopo tanti anni passati ad alimentare il basso, i Lions erano così vicini alla gloria finale.

Ora, qualunque cosa accada in offseason potrebbe determinare il destino di questa squadra per almeno un anno o due.

PROSSIMO: Aaron Glenn avrà una seconda intervista con il team AFC