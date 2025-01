Adam Schefter rivela ciò che ha sentito sull’interesse di Kliff Kingsbury come capo allenatore

Contro ogni previsione, i Washington Commanders avanzano alla finale della NFC.

A Jayden Daniels è bastata una sola stagione per fare ciò che alcuni quarterback non riusciranno mai a realizzare, e questo potrebbe essere solo l’inizio di un viaggio ancora più grande.

Ecco perché Kliff Kingsbury potrebbe non essere in viaggio in questo momento.

Nella sua recente apparizione al The Pat McAfee Show, l’insider di ESPN Adam Schefter ha rivelato che Kingsbury non aveva fretta di diventare di nuovo capo allenatore.

"Penso che Kliff Kingsbury sia molto felice a Washington e abbia un quarterback incredibile. Non ha fretta di diventare di nuovo allenatore"

Schefter ha dichiarato che con gli Arizona Cardinals che gli pagano ancora il suo stipendio da capo allenatore, il suo rapporto con Jayden Daniels e la sua precedente esperienza da capo allenatore, non affrettarà nulla.

Ha detto che se si fosse presentata l’occasione giusta, l’avrebbe presa in considerazione.

Altrimenti non forzerà nulla.

Schefter ha rivelato che Kingsbury non intervisterà con nessuna squadra fino alla fine della sua corsa ai playoff con i Commanders.

Aggiunge che la maggior parte dei posti vacanti da capo allenatore potrebbero essere occupati per allora, anche se perdessero contro i Philadelphia Eagles questo fine settimana.

Kingsbury sta costruendo qualcosa di speciale nella capitale della nazione, ed è appena all’inizio.

L’organizzazione Commanders lo apprezza chiaramente e ha sviluppato un forte rapporto sia con Dan Quinn che con il suo quarterback.

Sebbene sia ancora molto giovane, sa cosa serve per essere un capo allenatore della NFL.

Potrebbe avere più opportunità di guidare la propria squadra in futuro.

Finora si è concentrato solo sul superare gli Eagles e fare le valigie per il Super Bowl.

