Adam Schefter rivela una grande preoccupazione per i Patriots al draft

I Tennessee Titans hanno la prima scelta assoluta nel Draft NFL 2025.

Quarti nel draft ci sono i New England Patriots.

Con i Titani che cercano di arruolare qualcuno che non sia un quarterback, dove questo lascia i Pats in svantaggio di tre posizioni?

“(I Titans) non sono obbligati a prendere un quarterback al (No.) 1. Non è quello che il New England voleva sentire”, ha detto Ada Schefter, insider di ESPN, tramite WEEI Afternoons.

"Non è quello che il New England voleva sentire oggi"@AdamSchefter ritiene che la bozza dei piani dei Patriots abbia avuto un grande successo oggi

Il New England ha già il suo quarterback del futuro in Drake Maye, quindi probabilmente stanno cercando il miglior giocatore disponibile.

Due dei migliori prospetti non quarterback nel draft di quest’anno sono il difensore della Penn State Abdul Carter e il cornerback/wide receiver del Colorado Travis Hunter.

Se i Titani non scelgono un quarterback, probabilmente selezioneranno uno dei giocatori di talento che i Patriots potrebbero desiderare.

Con Mike Vrabel che subentra come nuovo allenatore, i Patriots stanno cercando di tornare in lizza sia per i playoff che per il Super Bowl.

Elaborare una prospettiva rivoluzionaria al primo turno potrebbe fare molto per metterli nella posizione di fare proprio questo.

Il New England sarà una squadra da tenere d’occhio per il draft di aprile.

