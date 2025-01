Adam Schefter smentisce le voci sull’allenatore di Ben Johnson

I Las Vegas Raiders sono una delle tante squadre della NFL alla ricerca di un nuovo allenatore.

Anche se si dice che stiano cercando di assumere il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson, l’insider di ESPN Adam Schefter ha detto che crede che non sia scolpito nella pietra e che altre squadre siano ancora nel mix.

“So che tutti hanno consacrato Ben Johnson per i Raiders. Non sono di questo parere in questo momento. Devo crederci prima di vederlo”, ha detto Schefter al “The Pat McAfee Show”.

“So che tutti hanno consacrato Ben Johnson per i Raiders, ma io non sono in quel campo in questo momento. Non so dove andrà, ma avrà tre opzioni realistiche. Perché tutti ignorano Chicago quando si tratta di Ben Johnson” ~ @AdamSchefter #PMSLive pic.twitter.com/oFuvEbdGrz — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 17 gennaio 2025

Schefter ha anche menzionato i Chicago Bears come una squadra che potrebbe essere ancora in corsa per lui.

Johnson potrebbe essere alla ricerca di struttura e buona comunicazione all’interno di un franchising, il che significa che vuole lavorare per e con un proprietario e un front office competenti.

Con Tom Brady e Mark Davis alla guida dei Raiders, Johnson potrebbe essere interessato a loro.

Una squadra come i Bears ha faticato a rimanere coerente per molto tempo perché ha gestito male.

Johnson vorrebbe lavorare per una squadra con scarse capacità gestionali?

Potrebbe anche mettere fuori dai giochi squadre come i New York Jets o i Dallas Cowboys.

Ma Johnson potrebbe anche non voler allenare in una divisione ricca come NFC North o AFC West.

Cerca che questo processo rimanga in corso mentre Johnson cerca di terminare il suo mandato con i Lions in bellezza in questa postseason con una possibile apparizione al Super Bowl.

