Adam Scott avrebbe capito l’amarezza se Liv Golfer tornasse

Adam Scott ha detto che avrebbe capito se ci fossero ancora cattivi sentimenti tra i membri del PGA Tour se si legano con i giocatori che si sono arrabbiati nel Liv Golf finanziato dai sauditi.

Da allora, Scott è stato gettato in prima linea in tali discussioni da quando è entrato nel PGA Tour, quando il PGA Tour ha portato un gruppo sportivo strategico e il suo investimento di $ 1,5 miliardi.

“Non sarei sorpreso – o non giudicherei nessuno, membri – se ci fosse una riunificazione e non fossero soddisfatti di come è successo”, ha detto Scott, “spero che non passino così tanto tempo a parlare di come sono .

“Non lo trattenerei contro nessuno se le emozioni negative fossero collegate a lui, l’idea dei giocatori è tornata.”

Editori birichini



2 correlati

Rory McIlroy ha dichiarato la scorsa settimana che credeva che l’unificazione con i giocatori che si sono arrabbiati nel Liv Golf è la migliore per l’appartenenza al PGA Tour e “tutti devono solo superare” e andare avanti.

Il commissario PGA Tour Jay Monahan ha affermato che l’unificazione è stata una priorità nei negoziati in un tour con il fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita.

Alla domanda se l’unificazione fosse l’unica strada da percorrere, Scott ha risposto: “È una strada da percorrere”.

“Ma non è solo una decisione del tour, sai cosa intendo?” disse. “Ci sono due persone in questa discussione, piuttosto oneste – DP World Tour, molte altre parti coinvolte nel gioco. Il tour e i suoi rappresentanti ne parlano molto. Ma non siamo controllati dalla situazione.

“Non è stato facile da risolvere, altrimenti lo risolveremmo, credo.”

A Scott non piace che sia accettato di essere per la prima volta nel comitato consultivo di 32 anni all’età di 42 anni. Ha quindi vinto le elezioni per essere presidente di PAC, che ha portato al direttore del giocatore e alla fine ha fatto un viaggio alla Casa Bianca con Monahan per incontrare il presidente Donald Trump.

Ma era molto.

“Sarò onesto, ci sono voluti alcuni mesi per avvolgere la testa intorno alle cose”, ha detto Scott. “Nelle prime settimane sono venuto al consiglio di amministrazione, votiamo per un azionista di minoranza per prendere il capitale in tournée. Non esiste una risposta facile a nessuna di queste cose. Ognuno ha il diritto di sentire qualcosa su quello che è successo.

“Una cosa che so è che non farà piacere a tutti, ma tutti dovrebbero sapere che starò dietro i registi di questi giocatori. Cercano di fare del meglio per l’intera iscrizione. Alcune decisioni difficili negli ultimi due anni – chiamate difficili, grandi conseguenze – per tutto ciò di cui votiamo. “

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.