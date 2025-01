Adam Silver diz que é um “fã” de encurtar os quartos da NBA aos 10 minutos, também a idéia de mudança de lance livre

NBA O comissário Adam Silver sempre sustentou que está aberto para discutir possíveis mudanças, até radicais. Silver se importa com a tradição e não passou os últimos 10 anos implementando truques estranhos, mas remonta à sua primeira reunião do Conselho de Governadores no trabalho, ele queria que a liga se adaptasse quando necessário.

“Você poderia dizer imediatamente que seria diferente de qualquer reunião que tivéssemos antes”, um proprietário Ele disse a Lee Jenkins, depois da Sports Illustrated, em 2014. “Mais aberto, mais inclusivo, mais colaborativo. Qualquer idéia que surgiu, disse: ‘Quero dar uma olhada.

Com isso em mente Quando Silver apareceu em “The Dan Patrick Show” na quarta -feiraPatrick pediu que ele compartilhasse a ideia mais louca que NBA considerou.

“Um que só foi discutido um pouco, não o colocaria necessariamente na categoria de ser tão selvagem, é potencialmente dois lances livres para uma falta em um tiro de 3 pontos”, disse Silver. “Eu não acho necessariamente que faria isso nos últimos dois minutos de um jogo, mas acho que isso é algo interessante”.

Hum. Uma mudança de regra como essa beneficiaria os defensores agressivos do perímetro. A pressão da bola e a fisicalidade já estão em tendência ascendente, e isso reduziria a penalidade do que agora é o pior resultado dessa pressão e física. Não tenho certeza de que isso seja necessário e, se isso foi implementado, não seria particularmente consistente. De acordo com pbpstats.comHouve 610 crimes de tiro de 3 pontos em 1376 jogos ao longo da liga nesta temporada, o que significa que o jogo médio apresenta 0,44 deles.

Definitivamente, a prata está certa ao sugerir que isso não faria sentido nos últimos dois minutos do jogo. Se você acha que é irritante agora quando as equipes decolam três tarde em um jogo, imagine o que aconteceria se as equipes fossem incentivadas em determinadas situações a ensinar atiradores de 3 pontos no tiro.

Uma segunda idéia selvagem, disse Silver, Patrick, está mudando a duração de um quarto de 12 minutos para 10 minutos. Silver se descreveu como “um fã” disso, mas disse que “ele provavelmente estava em minoria”.

“À medida que nos envolvemos mais no basquete global, a NBA é a única liga que joga 48 minutos”, disse ele. “E eu sou um sopé de 10 minutos, hábitos televisivos modernos”.

Silver esclareceu que “as pessoas nas areias não nos pedem para encurtar o jogo”, mas a mudança provavelmente seria bem recebida pelos espectadores em casa. Ele se referiu aos Jogos Olímpicos de Basquete e Jogos de Basquete da Universidade geralmente dão aproximadamente duas horas. O mesmo vale para os jogos da WNBA. Com o tempo, ele disse, gostaria de ajudar a criar “um conjunto mais consistente de regras em todo o mundo ao longo do jogo”. Em teoria, a NBA que se move para um formato de 40 minutos pode fazer parte disso.

“A propósito, se você fosse a um jogo de 40 minutos, com os minutos em torno do gerenciamento da carga e do descanso, seria o equivalente, eu não conheço a matemática exata, levando como 15 jogos da temporada, “Silver Silver disse. “E eu não acho que a maioria dos fãs esteja decepcionada se fosse uma apresentação de dois horas em vez de um, nosso jogo é na verdade aproximadamente duas horas e 15 minutos agora”.

Somente para a precisão: cada jogo oito minutos seria o equivalente a cortar 13,7 jogos da programação de cada equipe em termos de minutos totais disputados. Duvido que tenha o mesmo efeito positivo na saúde do jogador que realmente elimina 13 ou 14 jogos e o cronograma mais, mas não sou um cientista esportivo. (Além disso, particularmente em jogos de alto risco, quem pode dizer que as equipes reduziriam coletivamente as atas de seus jogadores estrela em aproximadamente 17% apenas porque os jogos são aproximadamente 17% mais curtos? Talvez Tyrese Maxey ainda tenha média de 38 minutos e Você simplesmente ficará muito menos descansado no jogo do que agora).

Pessoalmente, gosto que a liga tenha discutido essa mudança em particular, mas isso é verdade porque vejo muitos jogos e isso o tornaria mais eficiente. No entanto, se você gosta da ideia, não obtenha emoções demais. Silver tomou cuidado para não sugerir que ele está prestes a se tornar realidade.

“É uma mudança tão dramática no jogo”, disse Silver. “Acho que algo assim teria que ser falado com o tempo”.

Silver também se aproximou da noção de que os jogadores estão levando muito 3 hoje em dia. Seus comentários sobre esse assunto variaram recentemente: Em dezembroEle disse que não acreditava que a linha de três pontos tivesse que voltar e que não tinha certeza de que o grande volume de triplos era um problema; Earl este mêsEle disse muitas das mesmas coisas, mas acrescentou que “nós o modificaremos” e “vamos corrigir esses problemas”. Quando Patrick sugeriu, não muito seriamente, que a liga simplesmente elimina a linha de 3 pontos durante a Copa da NBA, Silver apontou o nível de habilidade “incrível” dos jogadores de hoje e não se posicionou exatamente sobre se eles estão tomando muitos 3 .

“Há 3 pontos demais em determinadas situações? Talvez”, disse Silver. “Mas eu não quero reagir exageradamente ao que estamos vendo no jogo. Porque o jogo passa por transições. Acho que o jogo é incrível neste momento, dia após dia. Acho que algumas das críticas são um pouco injustas Pessoas gostam do que estão vendo no chão.