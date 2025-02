Adam Silver parla di critiche ai giudici della NBA

Per anni, i fan, gli allenatori e i giocatori della NBA sono stati abbastanza vocali per i funzionari.

Il loro lavoro ha spesso lasciato i tempi per lasciare molto al desiderio e gli ultimi 2 minuti della lega non hanno fatto molto per aiutare.

Mentre questi hanno aiutato con la trasparenza quando la lega ammette che i giudici hanno fatto chiamate sbagliate – il che non accade molto spesso – ha anche fatto luce su come potrebbero non fare un buon lavoro.

Pertanto, Stephen Curry ha recentemente affermato che un giorno mi sarebbe piaciuto vedere il sistema di classificazione dei giudici pubblicati.

Tuttavia, il commissario NBA Adam Silver non crede che dovrebbe accadere.

“I funzionari hanno la loro unione … domande sulle risorse umane, nessuno vuole necessariamente pubblicare il loro record di lavoro”, ha detto.

Steph Curry: “Probabilmente vedrò il sistema di classificazione REFS. Lascia che sia più pubblico, proprio come appaiono le nostre statistiche. “ Adam Silver: “I funzionari hanno la propria unione … Domande sulle risorse umane, nessuno vuole necessariamente pubblicare il proprio record di lavoro”. (Via … pic.twitter.com/5b2tvsi7tp – Legion Hoops (@legionhoops) 16 febbraio 2025

Certo, ha perfettamente senso.

Quindi tutti avranno qualche responsabilità.

Non è che le persone vogliono che perdano il lavoro o qualcosa del genere, ma le persone di solito vengono licenziate quando non fanno cosa fare.

Essere un giudice è un lavoro incredibilmente impegnativo ed è sicuramente un centinaio di volte più difficile di quanto il fan medio pensi che lo sia.

Anche l’errore umano fa parte del gioco; Ecco come accadono le cose nello sport.

Ma non è mai una buona cosa quando i giudici fanno parte della conversazione.

Tutti i fan vedranno è un gioco equo.

Il trattamento superstar, tutte le esche viziose e alcuni ovviamente non mancano la calma, ha solo danneggiato il gioco.

Forse il campionato dovrà lavorare più vicino agli attuali e ex giocatori per assicurarsi di apportare le modifiche necessarie per risolvere questo problema in quanto è già stato abbastanza a lungo.

