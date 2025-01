Adam Silver sobre a ascensão do arremesso de três pontos na NBA: “Vamos modificá-lo, vamos corrigir esses problemas”

A história definidora de 2024-25 NBA A temporada tem sido uma reação dos torcedores contra as dietas de arremessos de três pontos da liga. A bola longa não é um fenômeno novo, já que as taxas de arremessos de três pontos aumentaram continuamente durante duas décadas, mas nesta temporada, 41,4% de todos NBA Os chutes vêm de trás do gol.

O Boston Celtics acaba de ganhar um campeonato graças principalmente aos seus arremessos e está prestes a se tornar o primeiro time a fazê-lo. NBA história por tentar mais três pontos do que dois durante uma temporada inteira. Embora os fãs inicialmente tenham ficado maravilhados com a revolução dos 3 pontos, muitos se cansaram do domínio que um único chute agora parece ter sobre a liga como um todo. Embora os torcedores não queiram abandonar totalmente o arremesso de três pontos, tem havido um clamor por mais equilíbrio nos tipos de arremessos que as equipes realizam.

Essa frustração se espalhou para além dos torcedores e se tornou tema de conversa entre as figuras mais importantes da liga. LeBronJames resmungar que “muitos malditos três estão sendo baleados” em uma citação mais ampla sobre o estado da liga em dezembro. O comissário da NBA, Adam Silver, também admitido que a liga está ciente das preocupações dos torcedores e as levará em consideração ao tentar abordar a situação do ataque do ponto de vista das regras.

Mas as suas declarações no passado representaram apenas um reconhecimento. Em aparição na quarta-feira às A Matilha com Colin Cowherddeu um passo além e deixou claro que a liga está considerando seriamente mudanças substanciais.

“Como administradores do jogo, Joe Dumars lidera nosso comitê de competição aqui, vamos modificá-lo e corrigir esses problemas”, disse Silver.

Silver também classificou as mudanças nos estilos de jogo de toda a liga como “factíveis”, mas eram parte de uma resposta mais longa e mais ampla sobre estilos de jogo ofensivos.

“O que fazemos para mudar isso? Eu concordo na medida em que você começa a ver ofensas muito semelhantes em toda a liga. Os times têm marcas, os times têm identidades, Joe Dumars é um colega agora no escritório da liga, os Bad Boys, etc. …. o Showtime Lakers Então, reconheço que na medida em que as ofensas começam a ficar muito parecidas, perdemos o controle. “Ao mesmo tempo, a liga está passando por uma transformação. Assim como você disse, jogadores como Victor Wembanyama, jogadores como (Nikola) Jokic, estão fazendo coisas que os grandes nunca fizeram historicamente. Colin, você se lembra das conversas que você teve com David Stern, você lamentou a falta de habilidade de alguns jogadores, havia uma sensação de que havia muita fisicalidade no jogo, que você jogava embaixo da cesta, que teria o hack-a-. Foi Shaq, havia homens grandes que. Eles sabiam arremessar lances livres. Não há mais homens grandes que não saibam arremessar lances livres, como aqueles que são comparados de uma geração para outra. “Então acho que temos que ter cuidado. A única coisa que não queremos fazer é não apenas mover a linha de 3 pontos. Estamos passando por um processo agora. Veja como esses jogadores estão se adaptando ao novo regras e descobrir quais mudanças devemos fazer Para ser honesto, eu gostaria que fosse tão simples quanto mover a linha de 3 pontos para trás, porque então faríamos isso. A preocupação que as pessoas do basquete têm é que se você mover a linha de 3 pontos. apontar a linha para trás, você acabará obstruindo a área sob a cesta e. esse basquete também não é tão atraente.”

Este último ponto é importante, não apenas por si só, mas como parte desta conversa geral. Qualquer mudança nas regras, por menor que seja, tem consequências indesejadas. Mover a linha de três pontos para trás, por exemplo, não resultaria apenas em menos arremessos de três pontos. Mudaria toda a geometria da quadra de basquete e alteraria fundamentalmente os termos sob os quais o jogo seria disputado.

Este é um tópico sobre o qual escrevi extensivamente. Em dezembro, Abordei 12 das ideias mais populares. que foram sugeridos para limitar o volume dos arremessos de três pontos e que tipo de impacto essas mudanças teriam no esporte como um todo. Nenhuma dessas ideias é perfeita. Todos mudariam mais do que apenas a seleção de tiros.

No entanto, as duas coisas que ficaram claras na entrevista de Cowherd foram que Silver entende que esse problema existe e que a liga está considerando uma variedade de opções para resolvê-lo, mas nada foi resolvido ainda. Isso representa progresso.

A NBA vê o que os fãs preocupados veem e quer consertar. Só vai levar muito tempo, muita pesquisa e muitos testes para descobrir exatamente como fazer isso.